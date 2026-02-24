Murió un legendario actor de cine y televisión: desgarrador mensaje de su familia

El pasado 23 de febrero se confirmó la muerte de Robert Carradine, el legendario actor estadounidense que hizo parte de producciones como 'Lizzie McGuire', 'La revancha de los novatos', 'The long riders' y 'Coming home'.

Este intérprete, que nació en marzo de 1954 en Los Ángeles, California, debutó en las grandes pantallas del cine y la televisión en 1971.

Además, Robert Carradine estuvo nominado en premios como '3rd Genie Awards' y '8th CableACE Awards', en las categorías de 'mejor desempeño de un actor extranjero' y 'mejor actor en un especial teatral o dramático', respectivamente.

Su muerte se informó a través de un sentido comunicado redactado por sus familiares luego de una larga lucha contra un trastorno bipolar.

Este fue el sentido mensaje de la familia tras la muerte de Robert Carradine, el reconocido actor de Estados Unidos

Los seres queridos de Robert Carradine exaltaron su calidad humana y manifestaron que lo van a extrañar día a día.

"Con profunda tristeza debemos compartir que nuestro amado padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine, ha fallecido. En un mundo que puede parecer tan oscuro, él siempre fue un faro de luz para todos los que lo rodearon", se comenzó redactando en el comunicado.

"Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer su valiente lucha durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado a las enfermedades mentales", se agregó.

Hilary Duff, la actriz de Estados Unidos, también lamentó la muerte de Robert Carradine

En su cuenta de Instagram, Hilary Duff recordó dos momentos en los que actuó con Robert Carradine y le envió un mensaje de condolencias a sus familiares.

"Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanto cariño en la familia McGuire y siempre me sentí muy querida por mis padres en pantalla. Les estaré eternamente agradecida por esto. Me entristece profundamente saber que 'Bobby' estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo amaban", precisó.