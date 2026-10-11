Se dañaron las máquinas que leen los pasabordos en El Dorado: ¿qué pasó y cómo están embarcando?

Los lectores de pasabordos del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, presentan fallas técnicas que afectan el proceso de verificación de los documentos de viaje antes de que los pasajeros ingresen a las zonas de embarque.

OPAIN informó que el problema está relacionado con los servidores que soportan las plataformas compartidas de registro y embarque, así como con VeriPax, el sistema utilizado para validar los pasabordos en los accesos a los muelles.

¿Cómo están verificando los pasabordos en El Dorado?

Ante la falla de los lectores, el aeropuerto puso en marcha un plan de contingencia en coordinación con las aerolíneas. Una de las principales medidas es realizar manualmente la verificación de los pasabordos en los puntos de acceso a los muelles.

Además, se habilitaron procedimientos alternativos para el embarque, la expedición manual de pasabordos y etiquetas de equipaje, y el uso de equipos de respaldo.

El personal operativo y de Seguridad Aeroportuaria acompaña estas labores para facilitar el ingreso de los viajeros y reducir las afectaciones mientras se soluciona el inconveniente.

¿La falla afecta la seguridad de los vuelos?

OPAIN aclaró que el problema tecnológico no compromete la seguridad de las operaciones aéreas. Tampoco afecta los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo ni los procesos migratorios.

Es decir, la falla está concentrada en las plataformas utilizadas para el registro, la atención y la verificación de los pasajeros, no en los sistemas que permiten controlar los vuelos.

¿Qué deben tener en cuenta los viajeros?

Los equipos técnicos trabajan de manera continua con el proveedor para restablecer completamente los servicios. Entretanto, OPAIN mantiene el monitoreo de la operación y el acompañamiento a las aerolíneas.

A los pasajeros se les recomienda consultar el estado de sus vuelos directamente con las compañías aéreas y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, pues los procedimientos manuales podrían tomar más tiempo de lo habitual.