Ladrón fue herido y víctima de hurto a manos de otro delincuente tras fallar en su intento de robar una moto en Bogotá

Es motivo de asombro entre los habitantes de la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá, el caso de hurto del que fue víctima un presunto ladrón, entrado noviembre de 2026.

En videos de las cámaras de seguridad instaladas en el sector se ve el momento en el que el hombre, de tenis y buzo blanco, se acerca a un motociclista parqueado en frente de un local comercial.

Con arma de fuego en mano, lo amenaza y lo hace caer del vehículo que, posteriormente, aborda sin saber que su víctima se encontraba armada.

A lo lejos, el motociclista decidió disparar contra el presunto delincuente, que cayó al suelo y fue víctima de hurto a manos de otro presunto ladrón.

El sujeto que intentó hurtar la motocicleta fue víctima de hurto a manos de otro presunto delincuente:

En el mismo video de seguridad en el que quedó registrado el momento en el que trató de hurtar la motocicleta, se ve cuando un hombre de gorra y chaqueta azul se acerca al presunto delincuente, estando en el piso, y toma por la fuerza lo que llevaba en sus bolsillos.

Sin embargo, a su cómplice, con el que habría robado en otro local comercial, no le fue mejor.

También en video, se ve el momento en el que ciudadanos logran interceptarlo y prenden fuego a la moto en la que habían escapado del primer caso de hurto. Con ambos, la Policía se vio forzada a intervenir para evitar su linchamiento y trasladarlos a un centro asistencial.

Mientras, líderes comunitarios insisten en que es necesario entrar “a mirar qué es lo que está pasando en realidad y qué operativos se tienen programados, porque hay operativos que hay que adelantar junto a Migración Colombia”.