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Helicópteros, tropas especiales y blindados: así fue el operativo de Bukele contra una pandilla en Haití

La ofensiva incluyó tropas especiales, helicópteros y vehículos blindados, en medio de la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos.

Valentina Bernal

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
09:09 p. m.
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Un ataque militar contra una vivienda señalada como centro de operaciones de una organización criminal quedó registrado en video y fue difundido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Las imágenes corresponden a la destrucción de la llamada ‘Casa de la Muerte’, también conocida como el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo, en Haití. Según lo anunciado por Bukele, la operación fue ordenada después de que una ciudadana denunciara la ubicación del inmueble a través de redes sociales.

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El mandatario había prometido intervenir la propiedad y posteriormente confirmó que las fuerzas salvadoreñas ejecutaron el ataque.

Así fue el ataque contra la ‘Casa de la Muerte’

A través de sus redes sociales, Bukele aseguró que su Gobierno cumplió el compromiso de destruir el lugar, al que señaló como uno de los principales centros de operación de la organización criminal.

Cumplimos nuestra promesa, destruimos la Casa de la Muerte y el Cuartel General de la Banda 400 Mawozo. La mayoría de ellos huyó sin siquiera intentar luchar. Qué cobardes son.

La ofensiva se habría desarrollado con participación de tropas especiales, helicópteros y vehículos blindados, como parte del despliegue militar anunciado por el mandatario para enfrentar a las estructuras criminales en territorio haitiano.

¿Quiénes son los integrantes de la pandilla 400 Mawozo?

La organización 400 Mawozo es señalada como una de las principales estructuras criminales de Haití. Entre las actividades que se le atribuyen están los secuestros extorsivos, asesinatos, tráfico de armas, contrabando y cobro de extorsiones.

El operativo también se desarrolla en medio de la búsqueda de cuatro militares salvadoreños que desaparecieron mientras participaban en la operación Fuerza de Supresión de Pandillas, desplegada en Haití con apoyo de las Naciones Unidas y de las fuerzas de defensa locales.

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Ante la desaparición de los uniformados, Bukele había amenazado con ordenar un rescate por la fuerza y anunció el envío de tropas especiales para reforzar las acciones contra las pandillas.

Amnistía Internacional pidió garantías sobre el despliegue militar

Las operaciones también generaron preocupación por sus posibles consecuencias para la población civil y el respeto de los derechos humanos.

Amnistía Internacional hizo un llamado a Bukele y al Gobierno haitiano para que garanticen que las acciones militares se desarrollen bajo estándares de protección de los derechos humanos.

La organización pidió publicar el acuerdo que permitió el despliegue de más de 2.000 soldados, aclarar qué autoridad ejerce el control sobre las tropas y establecer límites precisos al uso de la fuerza.

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