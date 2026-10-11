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Cómo evitar fraudes en Black Friday: Así puede comprar de manera segura

Siga las recomendaciones para una de las jornadas más caóticas del año.

La app que permite solicitar varios créditos para el Black Friday y el Cyber Monday 2025
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
09:23 p. m.
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Con más de 3,6 millones de transacciones registradas a través del Botón de Pagos Seguros en Línea (PSE de ACH Colombia) durante la edición pasada, el Black Friday se consolida como una de las temporadas comerciales más importantes del año en el país.

Para este Black Friday 2026, la jornada oficial se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre, posicionándose como la oportunidad perfecta para que los colombianos aprovechen descuentos, adquieran diversas categorías de productos y adelanten sus compras de fin de año de manera anticipada.

Sin embargo, el vertiginoso crecimiento del comercio electrónico también trae consigo mayores desafíos en materia de ciberseguridad. Los delincuentes cibernéticos suelen intensificar sus actividades durante estas fechas de alta demanda comercial, aprovechando la urgencia de los consumidores por encontrar ofertas atractivas.

Ante este panorama, expertos y entidades del sector financiero insisten en la importancia de adoptar hábitos digitales conscientes que protejan tanto los datos personales como el dinero de los compradores.

Durante el Black Friday de 2025, categorías como moda, turismo y tecnología concentraron el mayor interés de compra por parte de los usuarios, segmentos altamente dinámicos donde las promociones digitales juegan un papel protagónico.

Juan Diego Jaramillo González, vicepresidente Comercial de ACH Colombia, destacó que si bien desde las plataformas de pago se facilita la operatividad de las transacciones, la seguridad inicia fundamentalmente en las decisiones de cada persona. Verificar el origen de la compra, resguardar la información confidencial y eludir estímulos engañosos son prácticas indispensables para una experiencia confiable.

Así puede evitar fraudes en Black Friday

Para garantizar una experiencia de compra libre de contratiempos, ACH Colombia emitió una serie de recomendaciones prácticas orientadas a blindar a los consumidores frente a posibles modalidades de estafa:

  • Verificación de canales oficiales: Es fundamental ingresar directamente a las páginas web oficiales de los comercios y establecimientos, examinando con detalle la dirección del sitio (URL) para evitar caer en páginas falsas o de imitación.
  • Desconfianza ante ofertas irreales: Las promociones excesivamente generosas o los mensajes que apelan a una urgencia extrema para forzar un pago inmediato suelen ser señales de alerta de un fraude potencial.
  • Precaución con enlaces externos: Se debe evitar el acceso a plataformas financieras o pasarelas de pago a través de hipervínculos recibidos mediante mensajes de texto (SMS), correos electrónicos de dudosa procedencia o publicaciones en redes sociales.
  • Privacidad financiera y revisión previa: Los usuarios tienen la responsabilidad de mantener bajo estricta confidencialidad sus claves dinámicas y datos financieros, además de corroborar detalladamente el monto y los datos de la transacción antes de autorizarla.
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