Presidente De la Espriella ordena que haya estudios para construir aeropuerto en Villa de Leyva

El lunes 9 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella se encontraba en Tunja y dio una declaración que generó expectativa en el departamento de Boyacá.

El mandatario estuvo acompañado de parte de su gabinete y las autoridades locales. Durante su discurso, le ordenó a la Aeronáutica Civil que adelantara un estudio de prefactibilidad para evaluar la posibilidad de que haya aeropuerto en el municipio de Villa de Leyva.

¿Cuántas personas visitan Villa de Leyva?

“En estos días me puse a revisar y me di cuenta de que Villa de Leyva tiene la mitad de visitantes que Medellín, pero no tiene aeropuerto. Pues vamos a incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) porque es nuestro San Miguel de Allende, una joya subexplotada que hay que dar a conocer en el mundo”, afirmó el mandatario.

La Cámara de Comercio de Tunja y el Departamento de Planeación y Estudios Económicos exponen en el informe ‘Tejido empresarial seccional Villa de Leyva’ cuál es el impacto de este municipio en la economía.

La economía se basa en el turismo principalmente

Uno de los principales aspectos es que la estructura empresarial de Villa de Leyva está enfocada en el sector terciario. Es decir, aquel que incluye al comercio, turismo, alojamiento y gastronomía mayormente. Muestra de ello es que su impulso depende de los visitantes y residentes.

Así las cosas, el 65.3 % de las actividades económicas se relacionan con la gastronomía, el alojamiento, la venta de bebidas y agencias de turismo. Su economía, entonces, radica en gran medida en la prestación de servicios y la calidad de las ofertas.

La Alcaldía del municipio destaca que los lugares más turísticos son: la Plaza Mayor, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, la Casa Primer Congreso de Colombia, el parque Antonio Ricaurte, la Casa Museo Antonio Nariño, el Museo Paleontológico y el Observatorio, entre otros.