Angie Rodríguez aseguró que Petro le debería más de $200 millones y reveló consignación misteriosa

La relación entre el expresidente Gustavo Petro y su exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, tendría un nuevo episodio.

Esta vez, el foco está en una presunta deuda superior a los 200 millones de pesos que, según la versión de la exfuncionaria, correspondería a gastos que habría asumido por solicitud del entonces mandatario.

De acuerdo con la información conocida por El Termómetro Político de Noticias RCN, la defensa de Rodríguez estaría recopilando documentos, facturas, comprobantes de transacciones y conversaciones para entregar ese material a las autoridades y respaldar sus afirmaciones.

Tiquetes, hoteles y viáticos: los gastos que habría asumido Rodríguez

Según la versión de la exdirectora del Dapre, Petro le habría solicitado cubrir tiquetes, hospedajes, viáticos y otros gastos relacionados con algunos de sus desplazamientos.

Personas cercanas al caso habrían señalado que se trataría de viajes realizados en vuelos privados o por fuera de la agenda oficial. Para cubrir esos costos, Rodríguez habría utilizado recursos de su salario, viáticos y comisiones en dólares que recibía. También habría solicitado préstamos que, según su relato, todavía debe pagar.

La suma de esos compromisos superaría los 200 millones de pesos, de acuerdo con la información que estaría reuniendo su equipo jurídico.

Una consignación de $120 millones que busca rastrear

Pero la historia tendría otro elemento que llamó la atención de la exfuncionaria. Según la información conocida por este espacio, Rodríguez habría recibido una consignación por 120 millones de pesos sin que apareciera una explicación sobre su procedencia ni un remitente identificado.

Al advertir el movimiento, habría iniciado gestiones ante la entidad bancaria, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Superintendencia Financiera, mediante derechos de petición y solicitudes para establecer de dónde provino el dinero.

Según su versión, no habría dispuesto de esos recursos y estaría buscando dejar constancia de todas las actuaciones relacionadas con la transferencia.

¿Por qué teme que la consignación sea utilizada en su contra?

La preocupación de Rodríguez, según lo expuesto por su entorno, sería que ese dinero pudiera convertirse posteriormente en un señalamiento en su contra, por ejemplo, por un supuesto pago de coimas o por enriquecimiento ilícito.

Por esa razón, la exfuncionaria estaría documentando cada paso para establecer el origen de la consignación y dejar registro de que, según afirma, no ha utilizado esos recursos.

La defensa prepara el material que buscaría entregar a la justicia. En todo caso, serán las autoridades competentes las encargadas de revisar los documentos, verificar las transacciones y determinar si existió una deuda, cuál sería su origen y qué ocurrió con la consignación de 120 millones de pesos.