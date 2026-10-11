Santa Fe quiere quedarse con jugador de Nacional para 2027 y así confirmó negociación

Independiente Santa Fe ya aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, pero también comenzó a preparar lo que será la próxima temporada.

El equipo bogotano busca definir el futuro de varios futbolistas cuyos contratos terminan en diciembre.

Después de la goleada 5-0 sobre Deportivo Pasto, resultado que le permitió asegurar su lugar entre los ocho mejores, la dirigencia cardenal empezó a dar señales sobre las decisiones que tomará de cara a 2027.

Una de ellas tiene que ver con Kilian Toscano, mediocampista que pertenece a Atlético Nacional y actualmente juega en Santa Fe en condición de préstamo.

Santa Fe confirmó oferta a Atlético Nacional por Kilian Toscano

Este martes 10 de noviembre, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, confirmó en Win Sports que el club presentó una propuesta formal a Atlético Nacional para quedarse con el futbolista.

“Se le hizo una propuesta a Nacional y esperamos la respuesta de ellos”, aseguró el dirigente.

Con estas declaraciones, Méndez dejó claro que existe interés por mantener al jugador en la plantilla para 2027.

Sin embargo, todavía no hay un acuerdo entre las instituciones. La continuidad de Toscano dependerá de la respuesta del conjunto antioqueño y de las condiciones de una posible transferencia.

¿Cómo le ha ido a Kilian Toscano en Santa Fe durante 2026?

El mediocampista de 22 años llegó a comienzos de 2026 y ha tenido participación frecuente en el equipo dirigido por Pablo Repetto, yendo de menos a más.

Durante la temporada acumula alrededor de 38 partidos entre las diferentes competiciones y supera los 2.200 minutos disputados.

Aunque no registra goles ni asistencias, su principal aporte está relacionado con la recuperación del balón y el equilibrio del mediocampo.

Su préstamo finaliza el próximo 31 de diciembre, por lo que las próximas semanas serán importantes para definir su futuro.

Mientras tanto, Santa Fe mantiene su atención en los cuadrangulares, aunque la dirigencia también trabaja en la conformación de la plantilla para 2027.