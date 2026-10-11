¿Qué le está pasando a la presentadora Adriana Betancur? Doctor explicó los riesgos de su condición

La salud de la presentadora Adriana Betancourt generó preocupación luego de conocerse que atravesaba una situación médica compleja. La comunicadora, quien se formó profesionalmente en el Canal RCN y había recibido un trasplante de riñón, permanecía en una clínica a la espera de atención y de un posible traslado a otro centro asistencial, según lo informado durante la entrevista.

En medio de esta situación, surgieron preguntas sobre las complicaciones que puede enfrentar una persona con enfermedad renal avanzada, las posibilidades de que el organismo rechace un órgano trasplantado y los riesgos de sufrir una infección como la peritonitis.

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Para explicar estos escenarios, el doctor Carlos Mejía, presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, habló sobre el funcionamiento de los riñones, las alternativas de tratamiento y las complicaciones que pueden poner en riesgo la salud de los pacientes.

¿Qué sucede cuando los riñones comienzan a fallar?

Aunque suele relacionarse principalmente con la eliminación de toxinas, el riñón cumple funciones fundamentales para el funcionamiento de todo el organismo. De acuerdo con el especialista, este órgano regula el equilibrio del agua y las sales, ayuda a controlar la presión arterial y también interviene en la salud de los huesos, el corazón y el sistema sexual.

Por eso, cuando pierde su capacidad de funcionar correctamente, las consecuencias no se limitan a la acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo. También pueden verse afectados otros órganos y sistemas que dependen de una adecuada función renal.

El doctor Mejía explicó que la enfermedad renal puede avanzar sin que el paciente identifique sus síntomas a tiempo. Por esa razón, insistió en la importancia de detectarla de manera temprana y realizar controles que permitan intervenir antes de que llegue a etapas avanzadas.

¿Cuándo una enfermedad renal puede poner en riesgo la vida?

El especialista señaló que la enfermedad renal es prevenible en muchos casos, pero advirtió que todavía existen dificultades para lograr un diagnóstico oportuno.

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Cuando el daño alcanza etapas avanzadas y no se detecta o no se trata de manera integral, las alternativas principales son la diálisis o el trasplante de riñón.

Ambos procedimientos permiten tratar la enfermedad, pero requieren seguimiento médico y pueden estar acompañados de complicaciones. En esas etapas, la condición del paciente puede volverse más delicada, especialmente si aparecen infecciones u otros problemas asociados.

Mejía aclaró que la enfermedad renal no tiene una cura definitiva, pero sí existen tratamientos que permiten controlarla y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

¿Por qué el cuerpo puede rechazar un riñón trasplantado?

Una de las preguntas que surgió durante la entrevista fue por qué una persona puede recibir un trasplante de riñón y, aun así, perder el órgano tiempo después. El especialista explicó que esto ocurre, entre otras razones, por la respuesta del sistema inmunológico.

Cuando una persona recibe un riñón de un donante, el organismo reconoce que ese órgano tiene características genéticas diferentes. En algunos casos, el sistema de defensas puede identificarlo como un elemento extraño y atacarlo.

Para evitar esa reacción, los pacientes deben recibir medicamentos inmunosupresores, que reducen la actividad del sistema inmunológico y ayudan a proteger el órgano trasplantado.

Sin embargo, el trasplante puede fallar si estos medicamentos no funcionan adecuadamente, si no se administran durante el tiempo indicado, si el sistema inmunológico mantiene una respuesta muy activa o si la enfermedad que afectó los riñones originales también compromete el órgano recibido.

Por eso, aunque el trasplante es una de las alternativas que ofrece mejores posibilidades de recuperación y calidad de vida, no garantiza que el riñón funcione de manera permanente.

Peritonitis: ¿por qué puede convertirse en una complicación grave?

Otro de los temas abordados fue la peritonitis, una infección que puede presentarse en personas que reciben diálisis peritoneal, un tratamiento que utiliza el revestimiento interno del abdomen para ayudar a eliminar sustancias de desecho y exceso de líquidos del organismo.

El doctor Mejía explicó que estas infecciones pueden tener diferentes niveles de gravedad. Algunas responden favorablemente al tratamiento, mientras que otras pueden ser provocadas por microorganismos más agresivos y requerir antibióticos o incluso el retiro del catéter utilizado para realizar la diálisis.

La principal preocupación aparece cuando la infección deja de estar localizada en el abdomen y se extiende al torrente sanguíneo. En ese escenario puede producirse una complicación sistémica conocida como sepsis, que puede comprometer seriamente el estado de salud del paciente.

No obstante, el especialista hizo una precisión importante: una peritonitis no necesariamente es mortal. Se trata de una complicación que puede ser tratada, aunque su evolución depende de la gravedad de la infección y de la respuesta del paciente al tratamiento.