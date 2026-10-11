Yeferson Cossio tuvo nueva emergencia médica: este es su estado de salud

El pasado 2 de noviembre de 2026, Yeferson Cossio les contó a sus seguidores que tuvo que acudir de emergencia a una entidad hospitalaria y que posiblemente tenían que operarlo de apendicitis.

Sin embargo, finalmente, el reconocido creador de contenido recibió el alta médica sin que tuvieran que realizarle una intervención quirúrgica, aunque dejó claro que debía permanecer bajo monitoreo.

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En medio de esa coyuntura, en la noche del 9 de noviembre tuvo que volver a un hospital y volvió a encender las alarmas por su estado de salud.

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Así fue la nueva emergencia que tuvo Yeferson Cossio, el reconocido creador de contenido

En la noche del lunes, Yeferson Cossio publicó una primera historia quejándose constantemente de un dolor abdominal y manifestó que tenía que pasar la noche en el hospital.

Además, unos minutos después, subió una nueva grabación en la que mostró que una enfermera le estaba tomando muestras de sangre, mientras que él se encontraba en una camilla.

¿Cuál es el estado de salud actual de Yeferson Cossio?

En la tarde de este 10 de noviembre, Yeferson Cossio volvió a aparecer en sus redes sociales para contarles a sus seguidores que ya se encontraba en su casa.

"Ya estoy en casa. Estoy 'melo' y listo para una pelea", escribió el reconocido influencer antioqueño.

Sin embargo, hasta el momento, Yeferson Cossio no ha proporcionado detalles acerca de los resultados de los exámenes médicos y tampoco ha vuelto a referirse al diagnóstico de apendicitis.

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En medio de esa situación, sus internautas le han pedido que guarde reposo y que siga al pie de la letra cada una de las indicaciones médicas.

Asimismo, le han deseado una pronta recuperación y le han dicho que estarán pendientes de cada una de las actualizaciones.