Buscan a Sara Lozada, joven de 13 años que desapareció en el sur de Bogotá

Sara Lozada Téllez sigue desaparecida en Bogotá. Nada se sabe sobre su paradero desde hace siete días.

RELACIONADO Hallaron el cuerpo sin vida de la joven que desapareció tras ser arrastrada por la corriente en el Río Güejar

La menor de 13 años salió corriendo de su colegio en el barrio Quiroga, sur de la capital; y desde ese momento no se volvió a saber nada más de ella. Su mamá hizo un llamado desesperado para encontrarla.

Sara Lozada lleva casi ocho días desaparecida

“Acá se le extraña mucho. Es mi niña pequeña y es muy difícil, la verdad. La compañera le dice que salgan del colegio y se va corriendo. No sabemos más”, manifestó Julieth Téllez, madre de la joven, quien le pidió a los vecinos de las localidades informar sobre cualquier indicio.

El cartel de la Policía indica lo siguiente: “Fue vista por última vez el jueves 04 de septiembre de 2025, saliendo del Colegio Bravo Pérez - Quiroga en el sur de Bogotá, alrededor de las 6:00 p.m.”. Lozada vestía una sudadera de color gris claro, chaqueta roja con gris/azul oscuro y maleta de color verde.

Alarmante situación de desaparecidos en Bogotá

La desaparición de personas en Bogotá es una problemática que inquieta a las autoridades. Con corte a julio, desde el Concejo de Bogotá alertaron que 882 personas fueron reportadas como desaparecidas, cifra que se traduce en el 42% del nivel nacional.

Cifras conocidas por Noticias RCN apuntan que 309 de las personas desaparecidas en la capital corresponden a menores de edad. De ese número, el 70% son niñas.

Por causa de este crítico panorama, el concejal David Saavedra le hizo un llamado al Distrito: “Pedirle a las autoridades que nos ayuden en la búsqueda de estas personas. A los familiares, que no crean en ese mito de que son 72 horas para buscar a un familiar desaparecido”.

Así como Lozada, un caso que aún genera conmoción es el de Ayelén Páez. La menor de 16 años desapareció el 9 de agosto, hace más de un mes.