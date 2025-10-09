Encontraron a una reconocida influencer reportada como desaparecida: su estado es delicado

Las autoridades de Michoacán, México, revelaron en las últimas horas que Marian Izaguirre, la reconocida influencer y tiktoker que tiene 23 años y fue reportada como desaparecida desde el pasado 1 de septiembre de 2025, está en el Hospital de la Mujer.

La joven mexicana, que reside en la ciudad de Uruapan, salió de su casa el 1 de septiembre, abordó su vehículo y no llevó su celular. Por lo tanto, desde ese momento se perdió todo tipo de comunicación y contacto con ella.

De acuerdo con lo reportado por la Fiscalía General de Michoacán, Marian Izaguirre habría viajado voluntariamente hasta Morelia y se habría hospedado en un hotel, en donde fue encontrada en la noche del 6 de septiembre de 2025.

En consecuencia, tras su aparición, un grupo de paramédicos se acercaron hasta donde la reconocida influencer estaba y la canalizaron porque la vieron descompensada.

¿Cuál es el estado de salud de Marian Izaguirre, la reconocida influencer mexicana que fue encontrada tras varios días desaparecida?

Alfredo Ramírez, el gobernador del estado de Michoacán, rompió el silencio y explicó que Marian Izaguirre se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Mujer debido a que su estado es delicado.

Además, indicó que los especialistas le han realizado múltiples terapias intensivas y que están atentos a todo lo que se requiere para su recuperación.

En medio de esa coyuntura, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ya adelantó las diligencias correspondientes para asegurar la protección de Marian Izaguirre y que su evolución continúe siendo óptima.

¿Cuáles son las hipótesis de la desaparición de Marian Izaguirre, la reconocida influencer de México?

Según lo expuesto por las autoridades, presuntamente, Marian Izaguirre pudo haber estado en un entorno de violencia intrafamiliar que la llevó a huir hacia el hotel en el que se alojó en Morelia.

Sin embargo, los investigadores continúan recopilando todas las pruebas que necesitan para emitir conclusiones exactas.