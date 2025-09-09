CANAL RCN
Colombia

Hallaron el cuerpo sin vida de la joven que desapareció tras ser arrastrada por la corriente en el Río Güejar

Tras dos días de intensa búsqueda, organismos de socorro confirmaron su muerte.

Joven muerta en el río Güejar
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
03:13 p. m.
En horas de la mañana de este martes 9 de septiembre, se confirmó la trágica noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Yudy Alexandra Castellanos, arquitecta oriunda de Tunja, Boyacá, quien había desaparecido en aguas del Río Güejar.

La joven fue reportada como desaparecida el domingo 7 de septiembre al mediodía, tras ser arrastrada por la fuerte corriente en el sector de Caño Canoas, a más de tres horas del casco urbano del municipio.

¿Cómo desapareció la joven en el Rio Güejar?

El viaje de Yudy Alexandra había comenzado días antes. El miércoles anterior partió desde Tunja en compañía de su madre, su hermano, una tía y dos amigas rumbo a Bogotá, donde se unieron a una excursión conformada por unas 30 personas.

El destino era La Macarena, en el Meta, reconocido por su biodiversidad, sus ríos de colores y sus atractivos naturales que año tras año atraen a turistas de distintas partes del país.

Sin embargo, la travesía se tornó en tragedia cuando en medio de las actividades programadas en Caño Canoas, Yudy cayó al agua y fue arrastrada rápidamente por la corriente del río Güejar.

Inmediatamente entre los excursionistas se desencadenó un operativo de búsqueda en el que participaron unidades de la Defensa Civil y habitantes de la zona.

Dos días duró la búsqueda de la joven arrastrada por el Río Güejar

Desde la tarde del domingo comenzaron los trabajos de rastreo, que se extendieron por más de 48 horas.

Las condiciones del terreno, la fuerza del caudal y la distancia con el casco urbano dificultaron la labor de los rescatistas.

Pese a estos obstáculos, el operativo se mantuvo constante hasta que, en la mañana de este martes 9 de septiembre, la Defensa Civil confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven tunjana.

