Este miércoles 17 de septiembre, fue condenado un hombre a 44 años y 4 meses de prisión por unos atroces hechos cometidos contra una mujer y su pequeña hija en Sardinata, Norte de Santander.

La sentencia fue dictada tras una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, que recopiló pruebas para demostrar la responsabilidad del procesado.

La decisión corresponde a la primera instancia, por lo que aún proceden recursos de ley.

Hombre ingresó a un apartamento, asesinó a una mujer y después abusó de la hija de 2 años en Sardinata

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron en la noche del 25 de mayo de 2021, en el barrio San Francisco de Sardinata.

El procesado, que conocía a la víctima, ingresó a su vivienda y, tras una discusión, la atacó con un arma blanca, provocándole la muerte en el lugar.

Una vez asesinada la mujer, el agresor se ensañó contra la hija de apenas 2 años. La Fiscalía estableció que el hombre abusó sexualmente de la menor y posteriormente la introdujo en una bolsa negra, abandonándola en un sitio solitario antes de emprender la huida.

¿Qué pasó con la niña de 2 años que fue abusada y abandonada dentro de una bolsa en sardinata?

En medio de su escape, unidades del Ejército Nacional que patrullaban la zona lograron interceptarlo y capturarlo en flagrancia, mientras la niña fue hallada y trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica urgente.

Las labores de investigación realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional fueron determinantes para esclarecer el caso.

Entrevistas, inspecciones y demás diligencias permitieron obtener las pruebas que confirmaron la responsabilidad del procesado en los hechos.

Lo condenaron a 44 años y 4 meses de prisión

Con base en estas evidencias, un juez lo condenó a una pena de 44 años y 4 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y acceso carnal violento agravado.