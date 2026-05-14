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VIDEO reveló que Yulixa Toloza fue sacada de la estética por dos hombres tras una 'lipo' fallida

El DVR que guarda el registro de cámaras de seguridad fue extraído de la clínica de garaje en la que desapareció la mujer de 52 años.

Yhonay Díaz

mayo 14 de 2026
01:51 p. m.
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La desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que ingresó a un procedimiento de lipo láser en un centro de estética del barrio Venecia, en el sur de Bogotá, es un misterio.

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Yulixa ingresó al centro estético, ubicado frente a la estación Alquería de Transmilenio sobre la Autopista Sur, a las 8:00 de la mañana. Yury Mora, amiga de la mujer desaparecida, habló de las delicadas condiciones de salud en las que se encontraba la mujer tras salir del procedimiento.

Además, reveló que en horas de la noche recibieron unos mensajes de su celular que parecerían no haber sido escritos por ella.

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Cronología de la desaparición de Yulixa Toloza en una estética en Bogotá

Ella ingresa el día de ayer a las 8:00 de la mañana a realizarse una cirugía estética. Ella sale a la 1:30 de su procedimiento, la vimos con vida hasta las 4:30.

Una amiga que la acompañaba se retiró del lugar para buscar objetos personales de Yulixa, ya que le habían indicado que debía permanecer en recuperación durante la noche.

Cuando sus allegados regresaron sobre las 7:00 de la noche, el establecimiento estaba completamente cerrado y no había nadie que diera información.

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Yulixa Toloza fue sacada de la estética por dos hombres

La situación se tornó más grave cuando imágenes de cámaras de seguridad de establecimientos cercanos, revisadas por la Policía, permiten ver por última vez a Yulixa:

Al parecer, la mujer fue sacada del lugar por dos hombres a las 7:44 de la noche, y se la llevaron en un vehículo particular que continuó por la Autopista Sur.

En horas de la mañana del día siguiente, la Policía y los Bomberos realizaron un operativo en el centro estético.

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Hallaron a otra paciente que llevaba dos días encerrada bajo llave

Durante la inspección encontraron a otra mujer de 32 años que también había sido intervenida quirúrgicamente y se encontraba encerrada bajo llave, completamente sola.

De acuerdo con el mayor Ibrian Cuero, comandante de la Policía de Tunjuelito, esta paciente "va a ser fundamental en la investigación de la persona que se encuentra desaparecida porque ella manifiesta que en las horas de ayer durante la tarde pudo observarla y vio que la estaban atendiendo en una de las habitaciones del establecimiento".

La investigación reveló irregularidades graves en el funcionamiento del centro estético. Las autoridades confirmaron que se llevaron las cámaras de seguridad del establecimiento. Además, la Secretaría de Salud informó que "no se había hecho verificación de condiciones higiénico-sanitarias" para los servicios que ofrecía el lugar.

Medicina Legal confirmó que no ha ingresado ningún cuerpo con las características de la mujer desaparecida. El establecimiento será sellado por las autoridades mientras continúa la investigación.

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