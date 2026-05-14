Reconocido cantante murió de manera inesperada: fue hallado sin vida en su casa

En Brasil se confirmó la muerte de un reconocido cantante que interpretaba música sertaneja, un género que es muy popular en ese país y mezcla ritmos románticos y del country.

Se trata de Adriano Muniz, que creó éxitos como 'Não faz sentido', 'Se repete' y 'Bebe vem me procurar', y tenía 43 años.

Muniz se encontraba en su casa, situada en Vicente Pires, la región que pertenece al Distrito Federal de Brasil, pero dejó de ser visto por sus vecinos durante varios días.

En consecuencia, las personas cercanas a su vivienda alertaron a la Policía de Brasil de lo sucedido y, tras acceder al inmueble, se confirmó lo sucedido.

Esto se sabe de la muerte de Adriano Muniz, el reconocido cantante de Brasil

La Policía del Distrito Federal de Brasil ingresó a la vivienda de Adriano Muñiz el pasado 7 de mayo de 2026 y lo halló sin signos vitales.

Las autoridades llevaron a cabo la inspección debido a que sus vecinos no solo les permitieron conocer que el cantante no había salido a la calle durante varios días, sino que desde su apartamento se percibía un olor fuerte y fétido.

Tras la confirmación de la muerte del cantante Adriano Muñiz, los investigadores analizaron su cuerpo, pero no encontraron señales de violencia.

Es así como, de acuerdo con lo que han expresado las autoridades y los familiares del artista, todo parece indicar que su deceso se produjo de manera natural y por un episodio súbito e inesperado.

Los seguidores de Adriano Muniz, el cantante de Brasil, están de luto: así han reaccionado

Luego de que la Policía de Brasil confirmó que encontró a Adriano Muniz sin signos vitales, sus seguidores comenzaron a escribir una gran cantidad de mensajes de condolencias en las redes sociales.

"Dios mío, no lo puedo creer", "que Dios consuele los corazones de sus familiares", "qué momento tan difícil", "qué triste lo ocurrido" y "descansa en paz", han sido algunos de ellos.