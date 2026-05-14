CANAL RCN
Internacional

Reconocido cantante murió de manera inesperada: fue hallado sin vida en su casa

Sus vecinos alertaron a las autoridades tras dejar de ver al artista durante varios días.

Foto: diseñado por Magnific.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
06:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Brasil se confirmó la muerte de un reconocido cantante que interpretaba música sertaneja, un género que es muy popular en ese país y mezcla ritmos románticos y del country.

Se trata de Adriano Muniz, que creó éxitos como 'Não faz sentido', 'Se repete' y 'Bebe vem me procurar', y tenía 43 años.

Muniz se encontraba en su casa, situada en Vicente Pires, la región que pertenece al Distrito Federal de Brasil, pero dejó de ser visto por sus vecinos durante varios días.

En consecuencia, las personas cercanas a su vivienda alertaron a la Policía de Brasil de lo sucedido y, tras acceder al inmueble, se confirmó lo sucedido.

Esto se sabe de la muerte de Adriano Muniz, el reconocido cantante de Brasil

La Policía del Distrito Federal de Brasil ingresó a la vivienda de Adriano Muñiz el pasado 7 de mayo de 2026 y lo halló sin signos vitales.

Las autoridades llevaron a cabo la inspección debido a que sus vecinos no solo les permitieron conocer que el cantante no había salido a la calle durante varios días, sino que desde su apartamento se percibía un olor fuerte y fétido.

Tras la confirmación de la muerte del cantante Adriano Muñiz, los investigadores analizaron su cuerpo, pero no encontraron señales de violencia.

Murió reconocido jugador de la NBA a sus 29 años de edad: estas fueron las causas
RELACIONADO

Murió reconocido jugador de la NBA a sus 29 años de edad: estas fueron las causas

Es así como, de acuerdo con lo que han expresado las autoridades y los familiares del artista, todo parece indicar que su deceso se produjo de manera natural y por un episodio súbito e inesperado.

Los seguidores de Adriano Muniz, el cantante de Brasil, están de luto: así han reaccionado

Luego de que la Policía de Brasil confirmó que encontró a Adriano Muniz sin signos vitales, sus seguidores comenzaron a escribir una gran cantidad de mensajes de condolencias en las redes sociales.

Luto en Colombia: murió importante gloria del deporte
RELACIONADO

Luto en Colombia: murió importante gloria del deporte

"Dios mío, no lo puedo creer", "que Dios consuele los corazones de sus familiares", "qué momento tan difícil", "qué triste lo ocurrido" y "descansa en paz", han sido algunos de ellos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ONU

Secretario de la ONU sospecha que hubo traición en el régimen de Venezuela para la caída de Maduro

Ecuador

Capturan a máximo líder de ‘Los Lobos’, la mafia que controlaba los asesinatos y el narcotráfico en Quito, Ecuador

Republica Demócrata del Congo

Juez ordena regresar a Estados Unidos a una colombiana deportada al Congo

Otras Noticias

Pasaporte

Municipio cercano a Bogotá tendrá jornada para sacar el pasaporte: así funcionará

El llamado es para los ciudadanos que no deseen desplazarse hasta las oficinas de la Cancillería y deseen tramitar su pasaporte.

Bogotá

Alcalde Galán lideró operativo de inmovilización a motos que invaden el espacio público

En un mismo punto se inmovilizaron 21 motocicletas por invasión del espacio público.

Artistas

Premios Nuestra Tierra 2026 en vivo: siga en directo todo los ganadores

Viral

¿Quién es más inteligente: el hijo mayor o el menor? Estudios responden

James Rodríguez

Néstor Lorenzo reveló detalles de conversación íntima con James Rodríguez por su momento deportivo