¡Siguió temblando en Colombia hoy 14 de mayo de 2026! Atento al reporte

En la mañana de este 14 de mayo de 2026, a las 7:48, hubo un temblor fuerte que se sintió en Colombia.

El epicentro fue en El Litoral del San Juan y la magnitud alcanzada fue de 5.6. Además, la profundidad de este movimiento telúrico fue de 112 kilómetros.

Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano siguió reportando más temblores a lo largo del día. ¿Dónde se sintieron? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 14 de mayo de 2026

9:14 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 4 de Villanueva (Santander).

9:20 a.m.

Epicentro: Bagadó, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Bagadó (Chocó), a 32 de Pueblo Rico (Risaralda) y a 39 de Mistrató (Risaralda).

11:46 a.m.

Epicentro: Mutatá, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Mutatá (Antioquia), a 35 de Nuevo Belén De Bajirá (Chocó) y a 44 de Chigorodó (Antioquia).

12:13 p.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Medina (Cundinamarca), a 16 de Paratebueno (Cundinamarca) y a 21 de Cumaral (Meta).

4:30 p.m.

Epicentro: El Litoral de San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 94 kilómetros.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Trujillo (Valle Del Cauca), a 36 de Calima (Valle Del Cauca) y a 37 de Riofrío (Valle Del Cauca).

4:56 p.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilometros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de El Playón (Santander), a 20 de Rionegro (Santander) y a 25 de Matanza (Santander).

¿Qué otros temblores hubo en Colombia en la mañana de hoy 14 de mayo de 2026?

Antes del temblor de 5.6 que se sintió en Colombia, se registraron los siguientes otros dos movimientos telúricos:

4:26 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

6:29 a.m.

Epicentro: La Dorada, Caldas.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de La Dorada (Caldas), a 2 de Puerto Salgar (Cundinamarca) y a 23 de Caparrapí (Cundinamarca).