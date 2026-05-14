Shakira y Burna Boy unen fuerzas en "Dai Dai", el himno de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El mundo de la música y el deporte convergen hoy en un hito histórico. Los galardonados artistas Shakira y Burna Boy han presentado oficialmente su nueva colaboración titulada “Dai Dai”, lanzada bajo el sello Sony Music Latin.

Más que una canción, este lanzamiento se posiciona como el himno oficial en apoyo al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa ambiciosa que busca transformar la vida de millones de niños a través del aprendizaje y el deporte.

Un espectáculo de medio tiempo sin precedentes con Shakira

La noticia del lanzamiento musical llega acompañada de un anuncio que ha paralizado a la industria del entretenimiento: Shakira co-protagonizará el Espectáculo de Medio Tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio y, por primera vez en la historia del torneo, la final contará con un show de entretiempo de formato extendido.

Shakira compartirá el escenario con iconos globales de la talla de Madonna y el grupo surcoreano BTS. Esta alineación de superestrellas promete un momento único en la intersección de la cultura y el propósito social, diseñado específicamente para impulsar la recaudación de fondos y la concienciación global.

Música con propósito: El objetivo de 100 millones de dólares

Anunciado durante el evento Global Citizen NOW en Nueva York, "Dai Dai" tiene una misión clara: recaudar 100 millones de dólares para el final de la Copa Mundial. Estos fondos serán destinados a proporcionar acceso a educación de calidad y programas deportivos para niños en comunidades de escasos recursos en todo el planeta.

El compromiso de Shakira con esta causa es total. La artista colombiana ha confirmado que donará la totalidad de sus regalías de “Dai Dai” al fondo. Por su parte, Sony Music igualará los primeros 250,000 dólares recaudados. Además, en un gesto de solidaridad con sus seguidores, la barranquillera donará 1 dólar por cada entrada vendida en la próxima etapa de su exitosa gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

“El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen y ser parte de este momento a través de la música significa mucho para mí”, expresó Burna Boy sobre la colaboración.

El fenómeno imparable de Shakira

Este lanzamiento ocurre en medio de un año sin precedentes para Shakira. Recientemente, la artista batió récords históricos al reunir a más de 2 millones de personas en la Playa de Copacabana para el concierto Todo Mundo No Rio. Dicho evento no solo fue un triunfo musical junto a invitados como Anitta, Caetano Veloso e Ivete Sangalo, sino que inyectó aproximadamente 800 millones de dólares a la economía local.

Actualmente, Shakira ostenta el título de la artista con la “gira hispana más taquillera de la historia”, acumulando 421.6 millones de dólares con su actual tour. Tras su paso por Brasil y colaboraciones recientes como “Eurosummer” con Zara Larsson, la cantante se prepara para una serie de conciertos íntimos en Estados Unidos y una residencia histórica de 11 noches en el “Shakira Stadium” de Madrid, donde ya ha vendido más de medio millón de entradas.

Con "Dai Dai", Shakira reafirma su estatus no solo como la reina de los himnos mundialistas, sino como una fuerza humanitaria global que utiliza su voz para abrir las puertas de las escuelas a través del ritmo.