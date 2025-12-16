Bogotá firma un pacto para un diciembre sin pólvora que proteja la vida y bienestar de los animales

El día en el que inician las novenas de aguinaldos 2025, el director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), Antonio Hernández Llamas, quiso recordar a los bogotanos que la pólvora, sin importar de donde proviene, puede generar en animales domésticos y silvestres ansiedad, desorientación y afectaciones graves que, en el peor de los escenarios, puede conducir a su muerte.

En la última temporada navideña; es decir, entre el 1 de diciembre del 2024 y el 6 de enero del 2025, se reportó un total de 170 animales afectados por el uso de pólvora y elementos pirotécnicos; ocho de ellos silvestres y 162 domésticos.

De los casos, 38 provocaron episodios de miedo extremo y permanente durante el estallido de la pólvora, 34 traumatismos e intranquilidad, 12 el escape o pérdida del animal, 10 la huida momentánea y tres la muerte.

Un diciembre sin pólvora garantiza la armonía entre ciudadanos y la fauna bogotana:

En respuesta, la Alcaldía de Bogotá, en cabeza del IDPYBA, 1.700 Juntas de Acción Comunal, 20 Asociaciones de Juntas y más de 20.000 copropiedades de Propiedad Horizontal se sumaron al ‘Compromiso bogotano por unas fiestas sin pólvora’; un pacto con el que pretenden garantizar la vida y bienestar de los animales en las fiestas de Fin de año.

“Ese compromiso debe construirse en equipo con la sociedad civil. El trabajo con ustedes es fundamental, porque transmiten de manera auténtica y legítima las inquietudes de la ciudadanía frente a la protección y el bienestar animal, que es fundamental para nosotros. Por eso, gracias por esa disposición de trabajar con el Distrito”, destacó el alcalde mayor Carlos Fernando Galán.

Durante la temporada navideña, el Distrito, organizaciones defensoras de los derechos de los animales, juntas de acción comunal y los ciudadanos promoverán un diciembre sin pólvora en los barrios de la capital.

“Quiero que juntos elevemos la voz y le digamos a todos los bogotanos: entendamos lo que esto significa, cambiemos nuestros comportamientos y dejemos a un lado la pólvora. Esto nos permitirá conectarnos de una manera distinta con la fauna que tenemos en Bogotá”, insistió el alcalde Galán, que asistió a la firma del pacto este martes 16 de diciembre.