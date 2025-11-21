CANAL RCN
Colombia

Bogotá: ya se conoce el calendario académico 2026 para colegios oficiales

Las inscripciones para estudiantes de educación preescolar, básica y media ya se encuentran abiertas.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
08:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas se conoció la Resolución 24333 con la que la Secretaría de Educación Distrital fija el calendario académico para instituciones oficiales del 2026.

Las fechas serán las mismas para el personal docente y los estudiantes de educación preescolar, básica y media de Bogotá, salvo por cinco semanas que tendrán los directivos y el profesorado para el desarrollo institucional: dos en enero, una en abril, una en octubre y, finalmente, una en diciembre.

Los mejores colegios distritales y privados de Bogotá, según resultados de la Prueba Saber 11° 2025
RELACIONADO

Los mejores colegios distritales y privados de Bogotá, según resultados de la Prueba Saber 11° 2025

Fechas de inicio, fin de curso y vacaciones ya fueron definidas:

De acuerdo con la resolución, las clases en colegios oficiales iniciarán el 26 de enero e irán hasta el 29 de noviembre del 2026. Sin contar las vacaciones de mitad, la Semana Santa y el receso de octubre, son 40 semanas de estudio.

Ahora bien, el primer receso escolar del 2026, por la Semana Mayor, irá del sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril.

Las vacaciones de mitad de año se encuentran programadas del 22 de junio al 6 de julio y, finalmente, la semana de receso escolar realizada en octubre, irá del 5 al 12, según el calendario institucional.

Incluso, la resolución establece las vacaciones de fin e inicio de año, que irían del 30 de noviembre del 2026 al 11 de enero del 2027: seis semanas de descanso adicionales, por las fiestas de diciembre.

¿Qué tanto pueden exigir los colegios sobre apariencia, religión y uso del uniforme entre sus estudiantes?
RELACIONADO

¿Qué tanto pueden exigir los colegios sobre apariencia, religión y uso del uniforme entre sus estudiantes?

Ya se conocen las fechas para inscripciones a colegios oficiales en el 2026:

El proceso de matrículas para el 2026 inició en agosto, para garantizar el acceso a educación preescolar, básica y media de todos los niños, niñas y adolescentes en Bogotá.

Las inscripciones para el público general están abiertas desde el 1 de octubre y recibirán solicitudes hasta el 26 de diciembre. De acuerdo con la administración distrital:

“Al momento de realizar la solicitud, el interesado podrá seleccionar directamente el cupo entre las opciones disponibles y formalizar la matrícula de forma virtual, realizando el cargue de los respectivos documentos”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Comisión de acusación abrió investigación contra Petro por manejo de los pasaportes en su Gobierno

Temblor en Colombia

¡Volvió a temblar ampliamente en Colombia hoy 21 de noviembre de 2025! Se sintió en esas zonas

Animales

Banda maltrató ranas peligrosas para sacarles el veneno y venderlo: ingresos eran millonarios

Otras Noticias

Estados Unidos

EE. UU. enciende alarmas: advierten riesgo para aviones civiles por actividad militar en Venezuela

Según la agencia, el ambiente de seguridad se ha deteriorado al punto de representar una posible amenaza.

Artistas

"Esperando para presentárselo": ¿Juliana Calderón confirmó su relación con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

Juliana Calderón habría entregado una controversial respuesta en redes sociales. Estos son los detalles.

Richard Ríos

Richard Ríos marcó por primera vez con Benfica y le dio la clasificación al equipo

Automovilismo

Este es el Tesla más económico que llegó a Colombia: vale menos que en otros países

Salud mental

Relación tóxica: señales, impacto emocional y cómo salir del ciclo, según Naty Romero