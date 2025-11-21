Bogotá: ya se conoce el calendario académico 2026 para colegios oficiales

En las últimas horas se conoció la Resolución 24333 con la que la Secretaría de Educación Distrital fija el calendario académico para instituciones oficiales del 2026.

Las fechas serán las mismas para el personal docente y los estudiantes de educación preescolar, básica y media de Bogotá, salvo por cinco semanas que tendrán los directivos y el profesorado para el desarrollo institucional: dos en enero, una en abril, una en octubre y, finalmente, una en diciembre.

Fechas de inicio, fin de curso y vacaciones ya fueron definidas:

De acuerdo con la resolución, las clases en colegios oficiales iniciarán el 26 de enero e irán hasta el 29 de noviembre del 2026. Sin contar las vacaciones de mitad, la Semana Santa y el receso de octubre, son 40 semanas de estudio.

Ahora bien, el primer receso escolar del 2026, por la Semana Mayor, irá del sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril.

Las vacaciones de mitad de año se encuentran programadas del 22 de junio al 6 de julio y, finalmente, la semana de receso escolar realizada en octubre, irá del 5 al 12, según el calendario institucional.

Incluso, la resolución establece las vacaciones de fin e inicio de año, que irían del 30 de noviembre del 2026 al 11 de enero del 2027: seis semanas de descanso adicionales, por las fiestas de diciembre.

Ya se conocen las fechas para inscripciones a colegios oficiales en el 2026:

El proceso de matrículas para el 2026 inició en agosto, para garantizar el acceso a educación preescolar, básica y media de todos los niños, niñas y adolescentes en Bogotá.

Las inscripciones para el público general están abiertas desde el 1 de octubre y recibirán solicitudes hasta el 26 de diciembre. De acuerdo con la administración distrital:

“Al momento de realizar la solicitud, el interesado podrá seleccionar directamente el cupo entre las opciones disponibles y formalizar la matrícula de forma virtual, realizando el cargue de los respectivos documentos”.