¿Quiénes son Los Bárbaros? los voluntarios del Chocó que descargan un camión en veinte minutos

El sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha sacado a relucir la fase más solidaria de los habitantes del departamento. Son muchos los que lo perdieron todo, pero más los que están decididos a ayudar a su gente.

Ejemplo de ello, los bárbaros, un grupo de jóvenes que, sin maquinaria, capacitación alguna o refugio del clima y sus inclemencias, se han dado a la tarea de ordenar todas las ayudas que llegan al departamento del Chocó.

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Se hacen llamar los bárbaros, no por su primera o segunda acepción, de cruel, salvaje y poco civilizado, sino por la tercera y cuarta, de excelente, magnífico y extraordinario.

Se presentan cada vez que llega un camión con ayudas para ayudar a organizarlas. Su particular manera de cargar y descargar camiones de hasta diez toneladas los ha hecho virales en redes sociales. Lo hacen en medio del baile y en menos de veinte minutos.

Damnificado con problemas de salud derivados de un derrame pide ayuda para reconstruir su casa:

También en Chocó, aunque en el municipio de Condoto, Don Jesús pide ayuda desesperadamente para reconstruir su casa. Aunque no llegó a derrumbarse, está marcada como no habitable. Sin embargo, se ha visto obligado a pasar las noches en su interior, por su complicada situación de salud:

“No tengo más adónde llegar. Pido que me ayuden a arreglar mi casa, no tengo comida y no trabajo porque me enfrento a una discapacidad”, indicó, en referencia al derrame cerebral que sufrió hace unos años y le impide movilizarse.

Vive con Carmelina, otra integrante de la familia, que “tiene problemas de psiquiatría”. De vez en cuando “se enfrenta a crisis y hay que correr al hospital, dejando solo a Jesús, que necesita ayuda para asistir a sus terapias, realizarse sus curaciones y reparar la casa, porque no tienen dónde vivir”.

Ambos, según comentó un conocido, “no tienen dónde vivir. Al estar Jesús en esa situación, le da muy duro moverse a cualquier lugar, tiene heridas considerables en sus pies”; por lo que solicita ayudas al + 57 3002736365.