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¿Quiénes son Los Bárbaros? los voluntarios del Chocó que descargan un camión en veinte minutos

Aunque no tenían experiencia alguna, decidieron presentarse en cada punto al que llegaran camiones, para organizar la ayuda y permitir que llegue, cuanto antes, a quien más lo necesita.

Mañana Express

agosto 25 de 2026
11:30 a. m.
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El sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha sacado a relucir la fase más solidaria de los habitantes del departamento. Son muchos los que lo perdieron todo, pero más los que están decididos a ayudar a su gente.

Ejemplo de ello, los bárbaros, un grupo de jóvenes que, sin maquinaria, capacitación alguna o refugio del clima y sus inclemencias, se han dado a la tarea de ordenar todas las ayudas que llegan al departamento del Chocó.

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Se hacen llamar los bárbaros, no por su primera o segunda acepción, de cruel, salvaje y poco civilizado, sino por la tercera y cuarta, de excelente, magnífico y extraordinario.

Se presentan cada vez que llega un camión con ayudas para ayudar a organizarlas. Su particular manera de cargar y descargar camiones de hasta diez toneladas los ha hecho virales en redes sociales. Lo hacen en medio del baile y en menos de veinte minutos.

Damnificado con problemas de salud derivados de un derrame pide ayuda para reconstruir su casa:

También en Chocó, aunque en el municipio de Condoto, Don Jesús pide ayuda desesperadamente para reconstruir su casa. Aunque no llegó a derrumbarse, está marcada como no habitable. Sin embargo, se ha visto obligado a pasar las noches en su interior, por su complicada situación de salud:

“No tengo más adónde llegar. Pido que me ayuden a arreglar mi casa, no tengo comida y no trabajo porque me enfrento a una discapacidad”, indicó, en referencia al derrame cerebral que sufrió hace unos años y le impide movilizarse.

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Vive con Carmelina, otra integrante de la familia, que “tiene problemas de psiquiatría”. De vez en cuando “se enfrenta a crisis y hay que correr al hospital, dejando solo a Jesús, que necesita ayuda para asistir a sus terapias, realizarse sus curaciones y reparar la casa, porque no tienen dónde vivir”.

Ambos, según comentó un conocido, “no tienen dónde vivir. Al estar Jesús en esa situación, le da muy duro moverse a cualquier lugar, tiene heridas considerables en sus pies”; por lo que solicita ayudas al + 57 3002736365.

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