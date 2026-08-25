Nueva modalidad de pago entre Colombia y Venezuela: promete reducir tiempos

La reactivación del comercio entre Colombia y Venezuela empieza a plantear un nuevo desafío para las empresas: conseguir que los pagos avancen al mismo ritmo que las mercancías. Mientras el intercambio binacional crece, algunas compañías todavía deben afrontar demoras, intermediarios y costos adicionales para enviar o recibir recursos.

Ese escenario motivó la llegada de Pago ASAP a Colombia. La empresa anunció que ofrecerá infraestructura para efectuar pagos transfronterizos entre ambos países, dirigida a compañías, bancos, fintechs, billeteras digitales y remesadoras.

El comercio entre Colombia y Venezuela recupera terreno

El intercambio comercial entre los dos países alcanzó los USD 1.170 millones durante 2025, según cifras del DANE citadas por la Cámara Colombo Venezolana. El gremio también calcula que más de 1.100 empresas colombianas retomaron sus exportaciones a Venezuela después de la reapertura fronteriza.

Entre los sectores que están recuperando operaciones figuran la industria financiera, los servicios relacionados con la actividad petrolera y la exportación de alimentos y textiles. Este movimiento también ha impulsado la búsqueda de proveedores, distribuidores y socios comerciales a ambos lados de la frontera.

“Venezuela vuelve a ser un mercado estratégico para muchas empresas colombianas. Nuestro propósito es ofrecer la infraestructura que permita que ese crecimiento comercial también esté acompañado por operaciones financieras más rápidas, transparentes y predecibles”, afirmó Freddy Genatios, director general de Pago ASAP.

¿Cómo funcionarán los pagos entre ambos países?

La plataforma permitirá enviar y recibir dinero desde y hacia Venezuela mediante una conexión API o a través de un sistema de operación directa. Según la compañía, la herramienta busca agilizar la liquidación, mejorar el seguimiento de cada movimiento y facilitar los procesos de cumplimiento normativo.

Pago ASAP asegura que trabaja con más de 1.200 comercios en Colombia, Chile, Perú, México y Estados Unidos. Durante el primer semestre de 2026 habría procesado más de USD 30 millones en operaciones hacia Venezuela y otros USD 128 millones originados en ese país.

La empresa proyecta movilizar USD 500 millones al cierre de 2026, en medio de una recuperación comercial que vuelve a posicionar a Venezuela como un mercado relevante para el sector empresarial colombiano.

Además, se ofrecerían tasas más competitivas para disminuir los costos de las operaciones.