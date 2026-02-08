Primicia | Reconstruyen plan criminal de los cerebros detrás del atentado del ELN en Cúcuta

Luego de que el terror de la violencia se tomara a la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, la madrugada de este 1 de agosto con un atentado que dejó 14 heridos, fragmentos de concreto, vidrios rotos, miedo y zozobra.

RELACIONADO Aterradoras imágenes del atentado Cúcuta contra el comandante de la Policía de Puerto Santander

Las investigaciones avanzan, mientras inteligencia militar y de Policía despliegan todas sus capacidades para ubicar a los cerebros o autores intelectuales de este atentado terrorista.

Se trata de alias David y Alias Nay o Nike, identificados por las autoridades como los presuntos responsables directos del atentado con un camión bomba cargado con al menos 15 tatucos explosivos frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, muy cerca de Cenabastos, en el área metropolitana de la ciudad.

El prontuario criminal de los cerebros detrás del atentado en Cúcuta

El principal señalado es alias Nay, identificado como el autor intelectual del ataque. Según las investigaciones, este hombre habría diseñado completamente el plan terrorista, conseguido a los criminales que transportaron los explosivos, enviado las placas del vehículo y ubicado los puntos estratégicos para el ataque.

Esta persona llevaría aproximadamente tres años dentro de la estructura urbana del ELN en Cúcuta y es señalado por las autoridades de delitos como terrorismo, homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de armas.

Detrás del atentado también estaría alias David, cabecilla principal de la estructura urbana del ELN en Cúcuta. Con cerca de cinco años en el grupo terrorista, habría llegado desde el Catatumbo y es experto en explosivos.

Las autoridades lo señalan como el responsable detrás de cada carga instalada en el camión bomba utilizado en el ataque.

Por los dos ofrecen $950 millones de recompensa para quien le ayude a dar con su paradero.

RELACIONADO Estos son los rostros de los terroristas detrás del atroz atentado con carro bomba en Cúcuta

Reconstrucción del plan para el atentado terrorista en Cúcuta

El plan criminal incluyó la modificación de un camión tipo volqueta que fue acondicionado con rampas especiales desde donde se lanzaron 15 explosivos, cada uno con entre 15 y 20 kilogramos.

El vehículo contaba con activadores por radiofrecuencia y un sistema mecánico sobre rieles diseñado específicamente para lanzar las cargas explosivas hacia el comando de Policía de Norte de Santander.

Para evitar detección, los explosivos fueron camuflados con alimentos de apariencia cotidiana como zanahoria y papa. El nivel de planificación fue tal que la última carga instalada en el camión tenía como objetivo explotar el vehículo mismo y destruir toda evidencia del atentado.

Las investigaciones de inteligencia militar y policial desplegaron todas sus capacidades inmediatamente después del ataque para reconstruir el paso a paso del plan terrorista. A esta hora continúa el despliegue de uniformados expertos en inteligencia para ubicar a los dos presuntos responsables.