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Reabrieron frontera con Ecuador tras 19 días de bloqueo: será solo por Semana Santa

Manifestantes levantaron el cierre en el puente internacional para permitir la movilidad en Semana Santa.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
12:27 p. m.
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Luego de 19 días de cierre total, la frontera entre Colombia y Ecuador en el puente internacional de Rumichaca vuelve a abrirse al tránsito.

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El bloqueo, que generó pérdidas económicas y afectó la movilidad en esta zona del país, se levanta en medio del inicio de la Semana Santa, una de las temporadas de mayor flujo de viajeros.

Reabrieron frontera con Ecuador tras 19 días de bloqueo

La reapertura se dio hacia las 7 de la mañana, cuando los manifestantes que mantenían el cierre decidieron habilitar nuevamente el paso por este corredor fronterizo clave.

Durante casi tres semanas, el bloqueo impidió el tránsito de mercancías, vehículos y personas, generando afectaciones económicas en la región y complicaciones para quienes dependen de este paso internacional.

Con la decisión, se restablece la movilidad justo en un momento crítico, marcado por el aumento de desplazamientos debido a la Semana Santa.

Sin embargo, la medida no representa el fin de la protesta.

Manifestantes continuarán en protestas en la frontera con Ecuador

Los manifestantes dejaron claro que continuarán en asamblea permanente y que su exigencia sigue siendo la misma: la reducción y derogatoria de los aranceles.

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Óscar Obando, presidente del comité de trabajadores de frontera, explicó:

Después de 18 días de movilización se levanta el bloqueo, se da apertura total para el paso de mercancías, personas y pues elevar esta voz de rechazo ante las medidas arbitrarias que estén tomando los gobiernos de Ecuador y Colombia, total indiferencia. Seguimos en pie de lucha en asamblea permanente, expectantes de lo que se pueda decidir a futuro.

Aunque la reapertura representa un alivio para transportadores, comerciantes y viajeros, la advertencia de nuevas acciones mantiene la incertidumbre.

Por ahora, el paso en Rumichaca vuelve a la normalidad, pero el conflicto que originó el cierre sigue sin resolverse.

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