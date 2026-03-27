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VIDEO | Policías en Transmilenio fueron víctimas de brutales golpizas en medio de controles rutinarios

Las víctimas resultaron lesionadas y requirieron atención médica.

Valentina Bernal

marzo 27 de 2026
11:27 a. m.
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En las últimas horas, dos hechos distintos, pero con el mismo nivel de agresión, terminaron con la captura de un hombre y una mujer en estaciones de la troncal Norte de Transmilenio.

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Las autoridades advierten que este tipo de comportamientos se repite con frecuencia y afecta directamente la seguridad dentro del sistema, pero ¿qué fue lo que pasó?

Policía fue víctima de agresión por parte de una mujer en la estación de Transmilenio Héroes

El primer caso ocurrió en la estación Héroes, donde una mujer fue detenida luego de atacar física y verbalmente a una auxiliar de Policía. La agresión le provocó lesiones a la uniformada, quien tuvo que ser remitida a valoración médica.

Hombre agredió a una policía mientras realizaba controles en la estación Calle 100

El segundo hecho se registró en la estación Calle 100. Allí, un hombre fue capturado tras golpear a una auxiliar de Policía que previamente le había hecho un llamado de atención por ingresar de manera irregular al sistema.

En ambos episodios, las funcionarias resultaron afectadas por las agresiones, lo que obligó a que fueran excusadas del servicio y se ausentaran temporalmente de sus funciones, impactando la operación normal del componente policial en estas estaciones.

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Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de violencia contra servidor público.

Cabe mencionar que, en lo que va del año, ya se han registrado 26 capturas en flagrancia por este mismo delito.

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