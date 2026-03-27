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Bebé tuvo que viajar de Neiva a Bucaramanga para que la Nueva EPS le realizara exámenes: tiene seis meses

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las quejas contra la Nueva EPS aumentaron un 107% en 2025.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
11:12 a. m.
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María Fernanda Quimbaya tuvo que realizar un viaje de 10 horas y media, de Neiva a Bucaramanga, junto a su bebé de seis meses para que la Nueva EPS le realizara exámenes médicos.

Se enfrascaron en semejante travesía debido a que la Clínica Foscal, en el departamento de Santander, fue el único centro asistencial que accedió a realizar la toma de muestras. Así lo expuso en diálogo con Noticias RCN:

“La Clínica Foscal fue la única que aceptó a mi hijo para realizar los exámenes pertinentes y poder descubrir qué enfermedad tiene. Estando acá, en Bucaramanga, nos damos cuenta, por los exámenes, que mi hijo padece de inmunodeficiencia severa combinada”.

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Tras las demoras en la toma de exámenes se enfrentan a demoras en el tratamiento:

Si bien se confirmó la enfermedad del menor y que necesita un trasplante de médula ósea, su tratamiento se encuentra frenado.

Su familia exige a la intervenida Nueva EPS que preste una atención oportuna en Santander o, de lo contrario, autorice su traslado a una clínica que esté en la capacidad de garantizarla.

El desplazamiento, aunque no es ideal, se convirtió en una realidad a la que se ven enfrentados, como otros pacientes de la Nueva EPS, que sigue acumulando quejas de sus pacientes en gran parte del país.

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Quejas en contra de la Nueva EPS aumentaron en un 107% el año pasado:

El caso de Quimbaya y su bebé, además de preocupante, da cuenta de un desmejoramiento en los servicios de salud al que se ven enfrentados los pacientes en Colombia. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2025:

“Se registraron 14.603 quejas entre enero y diciembre del 2025 (contra la Nueva EPS), lo que representa un aumento del 107% frente al año anterior”. Y “la situación es particularmente crítica para los pacientes de alto costo”, debido a que “entre noviembre del 2025 y enero del 2026 se conocieron aproximadamente 5.000 quejas”.

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