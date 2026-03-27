Pánico en un banco en Bogotá: hombre amenazó con activar explosivos si no le daban dinero

La tarde del jueves 26 de marzo en un banco en Bogotá se volvió una escena atemorizante para los clientes. Una persona amenazó con activar explosivos si la cajera no le entregaba el dinero.

El caso se dio en una sucursal en el barrio Bellavista de la localidad Engativá. El hombre aparentaba tener en su mano un supuesto detonador, pero no contó con que los policías de los alrededores estaban vigilándolo.

La caja no contenía explosivos

Los uniformados entonces se comunicaron con la patrulla antiexplosivos para que intercediera. En cuestión de minutos, la situación se controló. Resulta que este hombre había dejado en el suelo una caja en la que afirmó tener los explosivos guardados.

Sin embargo, cuando se puso bajo revisión, se comprobó que el paquete no tenía objetos peligrosos. El hombre deberá responder por terrorismo y amenazas.

Trabajadora de un banco habría sido cómplice de extorsiones

Fue enviada a la cárcel una mujer que trabajando para un banco, le habría dado información de los clientes a una red que se dedica a extorsionar desde los centros penitenciarios.

Resulta que Quelia Maryuri Orozco Trujillo presuntamente le sacó provecho a su cargo en la entidad en La Dorada, Caldas; para brindar los datos privados que podían servir a la hora de identificar víctimas.

La información privada habría sido compartida a privados de la libertad de la cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana. Los delincuentes entonces se hacían pasar como empleados de los bancos para tramitar millonarios créditos.

En el entramado, Orozco estaba alerta del momento en el que el crédito era desembolsado en la cuenta de las víctimas. Tras esto, eran contactadas por teléfono y bajo amenazas lograban su cometido.

Las pesquisas indicaron que la trabajadora había estado en menos de al menos 670 comunicaciones.