Multa de hasta $875.000 en Semana Santa 2026: el elemento que no puede faltar en su carro

Con la llegada de la Semana Santa 2026, miles de colombianos ya preparan sus viajes por carretera para descansar y visitar destinos turísticos. Sin embargo, las autoridades han sido claras: no cumplir con un requisito básico podría salir bastante caro.

Se trata del kit de carretera, un elemento obligatorio que muchos pasan por alto y que, en esta temporada alta, será objeto de estrictos controles en todo el país.

Multa por no llevar el kit de carretera en Semana Santa

Durante la Semana Santa, que en 2026 se celebra entre el 30 de marzo y el 5 de abril, aumentan los operativos en las vías. En ese contexto, las autoridades recuerdan que no portar el kit de carretera constituye una infracción.

“No portar el kit de carretera constituye una infracción contemplada en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. Esta falta está clasificada como tipo C24”.

La sanción no es menor. Para este año, la multa equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que representa cerca de $875.000.

Pero el impacto no es solo económico. Las autoridades también pueden inmovilizar el vehículo si detectan la falta de estos implementos, lo que puede arruinar por completo el viaje.

¿Qué debe tener el kit de carretera obligatorio?

El kit de carretera está pensado para responder ante emergencias en la vía. No es un simple requisito, sino una herramienta clave para la seguridad.

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Entre los elementos obligatorios se encuentran:

Gato hidráulico

Cruceta

Señales reflectivas o triángulos

Conos

Extintor en buen estado

Tacos para bloquear el vehículo

Botiquín de primeros auxilios

Caja de herramientas básica

Llanta de repuesto

Linterna funcional.

Por eso, antes de salir de viaje en esta Semana Santa, revise su vehículo y asegúrese de cumplir con la norma. Evitar una multa y viajar seguro depende de algo tan simple como estar preparado.