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Mbappé fue claro tras vencer a Brasil: esto dijo sobre el partido ante Colombia

Mbappé habló tras la victoria de Francia sobre Brasil y ya anticipa el duelo ante Colombia. Esto dijo el delantero sobre el próximo partido.

Mbappé sobre el Francia vs. Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
11:22 a. m.
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La Selección de Francia llega motivada al duelo frente a Colombia tras vencer 2-1 a Brasil en un amistoso disputado en Estados Unidos.

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El protagonista fue Kylian Mbappé, quien no solo marcó, sino que también dejó declaraciones que ya generan expectativa de cara al próximo compromiso.

El delantero del Real Madrid analizó el triunfo y dejó claro que estos partidos sirven como una prueba clave antes de los grandes retos.

Mbappé analizó la victoria y envió mensaje a Colombia

Tras el partido, Mbappé valoró el nivel del rival y lo que significó el triunfo para su equipo. “Sabíamos que contra Brasil no era un simple amistoso, había mucho respeto y era una buena prueba para evaluar nuestro nivel, tanto en lo técnico como en lo táctico”, aseguró.

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El atacante también destacó su momento personal. “Estoy contento de estar. Lo único que quiero es jugar, estar en el campo todo el tiempo”, afirmó, dejando claro que atraviesa un buen presente.

Pero lo que más llamó la atención fue su referencia al duelo contra Colombia. “Veremos, hablaremos con el entrenador, pero si me toca jugar, estaré listo. Siempre quiero estar”, comentó, dejando abierta la posibilidad de ser protagonista.

Francia vs Colombia: un duelo que promete intensidad

El compromiso entre Colombia y Francia se jugará este domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium, en Estados Unidos, y promete ser un duelo de alto nivel.

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“Soy futbolista, lo único que quiero es estar siempre en el campo. Todos con la Selección son un partido de gala”, agregó.

El encuentro se disputará desde las 2:00 p.m. (hora colombiana) y podrá verse por el Canal RCN, que tendrá una cobertura especial. Colombia buscará mejorar su imagen tras caer ante Croacia, mientras Francia llega con confianza y una figura que ya calienta el partido.

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