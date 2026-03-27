Este es el día de Semana Santa en el que se espera el mayor caos vehicular en Bogotá

La Semana Santa ya empezó a sentirse en las vías de Bogotá. Desde los principales corredores de salida se reportan largas filas de vehículos, reflejando el inicio anticipado del éxodo de viajeros.

Lo que para muchos representa descanso y viaje, para las autoridades implica uno de los mayores retos en movilidad del año.

¿Cuántos vehículos se movilizarán en Semana Santa?

En la Autopista Norte, a la altura de la calle 185, el panorama es claro: un trancón de varios kilómetros marca el arranque de la temporada. Decenas de vehículos avanzan lentamente en sentido sur-norte, intentando salir de la capital.

Las imágenes evidencian el represamiento y confirman que muchos ciudadanos decidieron adelantar sus desplazamientos, generando congestión desde temprano.

Según las proyecciones, Bogotá tendrá una movilización de más de 2,5 millones de vehículos entre salidas e ingresos, mientras que a nivel nacional la cifra ascendería a 10,8 millones de vehículos en circulación.

¿Cuál será el día de Semana Santa con mayor flujo vehicular en Bogotá?

Desde la Terminal de Transportes advierten que el miércoles santo será el día de mayor movimiento de viajeros. Así lo indicó Rafael González, comandante de la terminal:

Esperamos que el miércoles santo sea de mayor movilización con cerca de 95 mil viajeros.

Esto anticipa una jornada compleja las vías, con un flujo vehicular que podría saturar los principales corredores de salida e ingreso.

Además, Bogotá no solo verá salir vehículos, sino también recibirlos. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, confirmó que la ciudad será destino para miles de visitantes durante esta temporada:

En la Semana Santa tendremos visitantes en la ciudad, entonces también estimamos que tengamos un flujo de entrada de alrededor también de dos millones quinientos mil vehículos, entonces vamos a estar tanto en los corredores de entrada y de salida como con nuestro despliegue dentro de la ciudad para quienes se quedan y nos visiten, pues también puedan disfrutar de la ciudad.

Ante este escenario, la Policía de Tránsito reiteró el llamado a la prevención. El comandante Gonzalo Miranda insistió en la importancia de revisar las condiciones del vehículo antes de viajar: