CANAL RCN
Colombia Video

Este es el día de Semana Santa en el que se espera el mayor caos vehicular en Bogotá

Autoridades alertan por congestión masiva en Bogotá y el país.

Valentina Bernal

marzo 27 de 2026
08:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Semana Santa ya empezó a sentirse en las vías de Bogotá. Desde los principales corredores de salida se reportan largas filas de vehículos, reflejando el inicio anticipado del éxodo de viajeros.

VIDEO | Ladrones encañonaron a comensales y desataron pánico en restaurante de El Poblado
RELACIONADO

VIDEO | Ladrones encañonaron a comensales y desataron pánico en restaurante de El Poblado

Lo que para muchos representa descanso y viaje, para las autoridades implica uno de los mayores retos en movilidad del año.

¿Cuántos vehículos se movilizarán en Semana Santa?

En la Autopista Norte, a la altura de la calle 185, el panorama es claro: un trancón de varios kilómetros marca el arranque de la temporada. Decenas de vehículos avanzan lentamente en sentido sur-norte, intentando salir de la capital.

Las imágenes evidencian el represamiento y confirman que muchos ciudadanos decidieron adelantar sus desplazamientos, generando congestión desde temprano.

Según las proyecciones, Bogotá tendrá una movilización de más de 2,5 millones de vehículos entre salidas e ingresos, mientras que a nivel nacional la cifra ascendería a 10,8 millones de vehículos en circulación.

¿Cuál será el día de Semana Santa con mayor flujo vehicular en Bogotá?

Desde la Terminal de Transportes advierten que el miércoles santo será el día de mayor movimiento de viajeros. Así lo indicó Rafael González, comandante de la terminal:

Esperamos que el miércoles santo sea de mayor movilización con cerca de 95 mil viajeros.

Médico reveló las causas ocultas de muerte súbita en jóvenes deportistas: ¿cuáles son?
RELACIONADO

Médico reveló las causas ocultas de muerte súbita en jóvenes deportistas: ¿cuáles son?

Esto anticipa una jornada compleja las vías, con un flujo vehicular que podría saturar los principales corredores de salida e ingreso.

Además, Bogotá no solo verá salir vehículos, sino también recibirlos. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, confirmó que la ciudad será destino para miles de visitantes durante esta temporada:

En la Semana Santa tendremos visitantes en la ciudad, entonces también estimamos que tengamos un flujo de entrada de alrededor también de dos millones quinientos mil vehículos, entonces vamos a estar tanto en los corredores de entrada y de salida como con nuestro despliegue dentro de la ciudad para quienes se quedan y nos visiten, pues también puedan disfrutar de la ciudad.

Ante este escenario, la Policía de Tránsito reiteró el llamado a la prevención. El comandante Gonzalo Miranda insistió en la importancia de revisar las condiciones del vehículo antes de viajar:

Todas las personas, los viajeros deben organizar, verificar su vehículo, que tengan la documentación al día, que tengan el repuesto, que tengan todos los sistemas de seguridad del vehículo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Cobra fuerza hipótesis preliminar sobre auxiliar de vuelo que desapareció en Medellín: ya saben de quién estuvo acompañado

Disidencias de las Farc

Habrían abatido a ‘Lorena’, pareja de ‘Iván Mordisco’ en Vaupés: ¿El cabecilla está arrinconado?

Accidente aéreo

Milagro en la tragedia del Hércules C-130: la historia de supervivencia que nadie conocía

Otras Noticias

James Rodríguez

El emotivo reencuentro de James Rodríguez y Luka Modric que no se vio en pantalla

James Rodríguez y Luka Modric se reencontraron y el momento se hizo viral en redes sociales.

Dólar

Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 27 de marzo de 2026: tocó mínimo IMPORTANTE

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 27 de marzo de 2026.

Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro sorprendió a Westcol con este regalo: video de su reacción

El Salvador

Aprobaron cadena perpetua para menores homicidas, violadores y pandilleros en El Salvador

Enfermedades

Cáncer de cuello uterino: ¿cómo reducir el riesgo de tener esta enfermedad?