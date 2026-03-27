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Nuevo primer ministro de Nepal saltó a la fama como rapero: compuso una canción a la unidad antes de posesionarse

Ingeniero de profesión, Balendra Shah fue alcalde de Katmandú en 2022, haciendo eco de los reclamos y preocupaciones de la generación Z.

Foto: AFP
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Noticias RCN

marzo 27 de 2026
11:58 a. m.
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A los 35 años y vestido completamente de negro y con gafas oscuras, el rapero e ingeniero civil Balendra Shah asumió este viernes (27/03/2026) como primer ministro de Nepal, consolidando el ascenso de una nueva generación al poder tras las protestas masivas de la Generación Z por la prohibición de redes sociales.

Conocido en las calles como "Balen", el líder del Partido Nacional Independiente (RSP) juró ante el presidente Ram Chandra Poudel con una declaración contundente: "Yo, Balendra Shah, en nombre del pueblo y del país, prometo respetar la Constitución (...) y cumplir lealmente con mi deber como primer ministro".

El acto oficial ocurre seis meses después de las protestas juveniles que sacudieron los cimientos políticos del país asiático y llevaron al antiguo primer ministro, Khadga Prasad Oli, a renunciar.

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¿Un distanciamiento de los gobernantes de vieja data?

El camino de Shah hacia la jefatura de gobierno se selló tras los comicios legislativos del pasado 5 de marzo, donde su partido de corte centrista obtuvo una abrumadora mayoría absoluta de 182 de los 275 escaños en la Cámara de Representantes.

En esta contienda, el joven político logró derrotar al veterano exprimer ministro KP Sharma Oli, de 74 años. La victoria representa un hito en una nación acostumbrada a ser gobernada por élites de edad avanzada, rompiendo con la estructura tradicional del liderazgo nepalí.

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Un llamado a la unidad:

Antes de su ascenso nacional, Shah forjó su popularidad en la escena del hip-hop underground, donde utilizaba sus letras para denunciar las desigualdades y la corrupción.

Su salto a la política institucional se dio en 2022, cuando sorprendió al país al ser elegido alcalde de Katmandú, presentándose desde entonces como el portavoz de las demandas de los más jóvenes.

Tras un periodo de silencio posterior a las elecciones de marzo, "Balen" reapareció la noche del jueves en redes sociales con un video musical en el que entona: "Nepaleses unidos, la historia está en marcha", buscando la cohesión social.

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