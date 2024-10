Comisión de Disciplina Judicial rechaza propuesta de reducir penas a abusadores de menores de edad

El magistrado Alfonso Cajiao, presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, se pronunció sobre la propuesta de reducir la penas de abusadores de menores de edad.

"No somos partidarios de la reducción de penas para delitos que afectan a los niños, niñas y adolescentes en Colombia”, aseguró el magistrado Cajiao.

El magistrado aseguró que la solución de este tema no depende de la justicia, sino de la educación desde los hogares que es donde se le debe enseñar a los menores de edad la vulnerabilidad de su cuerpo y la dignidad.

“No es la rama judicial la que tiene que resolver el problema, es un asunto de la sociedad sobre el cual se ha puesto de presente la crisis que tenemos frente a la educación y el tratamiento que le damos a nuestros menores”, aseguró Cajiao.

El pronunciamiento del togado llega después de que se generara polémica en el país por la reforma judicial en la que se propina una reducción de hasta el 25% de las penas a abusadores de niños a cambio de colaboración con la justicia.

Ministerio de Justicia, Fiscalía y Corte Suprema defienden reducción de penas a pedófilos

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, la ministra de justicia Ángela María Buitrago y el presidente de la Corte Suprema de Justicia Gerson Chaverra, han defendido la propuesta que ha generado revuelo en el país.

Los tres funcionarios consideran que dicha acción es necesaria para lograr una actuación más rápida en estos casos e intentar conseguir resultados diferentes en este tipo de casos.

“Si hemos impuesto penas altas durante tanto tiempo y no nos ha funcionado, creemos, de manera concertada con la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia, que tenemos que reinventarnos y pensar en otras soluciones. Ese es el sentido del proyecto que proponemos”, aseguró la fiscal Camargo.

Asimismo, el magistrado Chaverra ha señalado que las penas largas no disuaden a los delincuentes, si no la garantía de que no se le van a imponer penas altas.

“Si logramos la aplicación de efectiva de una pena, condigna a la gravedad del delito, seguro que el efectiva a ser más positivo, primero porque esa efectividad de una pena impuesta en un plazo razonable va a disuadir la comisión de delito, logramos la prevención especial de sacar a ese delincuente, que afectó la dignidad y libertad de un menor de edad, de un entorno social, que muchas veces es la propia familia”, dijo el magistrado argumentando la necesidad de una justicia rápida.

Procuraduría rechazó posibilidad de rebajar la pena a agresores sexuales de menores

Por otro lado, han sido varias las entidades y figuras que han rechazado la propuesta de reducir las penas para abusadores de menores de edad, entre ellos la Procuraduría General de la Nación.

El procurador delegado ante la JEP, Christian Wolffhügel, aseguró que esta posibilidad traería graves consecuencias para la protección de víctimas de violencia sexual y en el adecuado funcionamiento del sistema penal.

Wolffhügel, aseguró que no es verdad que esa posibilidad ayude a agilizar los procesos y evitar la prescripción, que la ley ya cuenta con herramientas para agilizar procesos y que esta propuesta podría afectar la gravedad con la que son percibidos los delitos.