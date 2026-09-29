Reforma tributaria en Bogotá: secretaria de Hacienda explica cómo se implementará

La reforma tributaria distrital fue aprobada en su totalidad por el Concejo de Bogotá y permitirá financiar la modernización del sistema de alumbrado público mediante un nuevo cobro que llegará a través de la factura del impuesto predial.

Así lo confirmó la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, quien aseguró que el reto ahora será convertir esos recursos en “bienes y servicios para la ciudad”, enfocados en bienestar, seguridad y modernización urbana.

La funcionaria explicó que el impuesto predial no tendrá modificaciones en sus tarifas actuales, sino que se incorporará una sobretasa destinada exclusivamente al alumbrado público inteligente. Según señaló, Bogotá optó por este mecanismo, autorizado por la ley, en lugar de incluir el cobro en la factura de energía, como ocurre en la mayoría de municipios del país.

Estratos 4, 5 y 6 asumirán el nuevo cobro

De acuerdo con Cadena, los predios de estratos 1, 2 y 3 tendrán una tarifa de cero para este concepto, salvo aquellos inmuebles cuyo avalúo supere los 1.000 millones de pesos. En esos casos, deberán aportar bajo las mismas condiciones establecidas para los estratos altos.

Para los estratos 4, 5 y 6 se aplicará una tarifa de 0,4 por mil sobre el valor catastral del inmueble. La secretaria indicó que, en promedio, un hogar de estrato 4 pagaría alrededor de 11.000 pesos mensuales; uno de estrato 5, cerca de 19.000 pesos; y uno de estrato 6, aproximadamente 29.000 pesos mensuales.

Como ejemplo, explicó que una vivienda con avalúo catastral de 500 millones de pesos tendría un cobro anual cercano a 200.000 pesos, valor que podrá cancelarse junto con el predial en una sola cuota o en cuatro pagos sin intereses.

Además, los comercios, industrias y otros usos del suelo deberán asumir una tarifa de uno por mil sobre el valor catastral del predio.

Alivios tributarios para contribuyentes en mora

La reforma también incluye beneficios para los ciudadanos con deudas pendientes con el Distrito. Según la secretaria de Hacienda, más de dos millones de personas podrían acogerse a descuentos del 60 % en intereses y sanciones para ponerse al día con sus obligaciones tributarias.

“Es una oportunidad maravillosa de ponerse al día con la ciudad”, afirmó Cadena, quien destacó que quienes accedan a este alivio deberán cancelar únicamente el 40 % de los intereses y sanciones acumulados.

La funcionaria también señaló que el Distrito podrá aplicar exenciones a personas de estratos 4, 5 y 6 que demuestren falta de capacidad de pago. Para ello, la Administración realizará cruces de información con bases del Sisbén y registros de población vulnerable.

Finalmente, Cadena indicó que el nuevo cobro comenzará a causarse para los propietarios que tengan predios al 31 de diciembre de 2026 y se verá reflejado en la vigencia fiscal de 2027.

Asimismo, aseguró que las primeras acciones para la implementación del sistema de alumbrado inteligente comenzarán de inmediato, en cumplimiento de la directriz del alcalde de mostrar “cambios reales” en los barrios de la capital.