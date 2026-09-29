Buenas noticias para cerca de un millón de usuarios: Transmilenio finalizó remodelaciones en el Portal Usme

Transmilenio confirmó la entrega de un Portal Usme más remodelado luego de una intervención integral liderada por la entidad; con la mejora en las condiciones de seguridad, organización y movilidad, se podrán beneficiar más de un millón de usuarios que usan el portal, informaron.

Una de las principales mejoras que se logró con la intervención fue la renovación de 60 placas de señalización para mejorar la experiencia de los usuarios y su ubicación dentro del sistema; dicha reforma también corresponde con los cambios que se hicieron en la distribución de algunos servicios.

Menos colados después de las remodelaciones

TransMilenio destaca la mejora en la cifra de personas que validan el pasaje en comparación con años anteriores antes de hacer las diferentes reformas: según los datos suministrados, para agosto de 2024 se registraban 951.135 validaciones; un año después fueron 1.197.674 mientras se hacían las adecuaciones y, una vez finalizada la intervención, se registró en 2026 una cifra de 1.299.362 pasajes validados.

Los comercios ubicados dentro del portal y que tienen alianza con TransMilenio eran otro de los temas a mejorar y, después de la intervención, se logró una mejor distribución de estos locales; se logró que se despejaran espacios necesarios para la circulación de los pasajeros después de ubicar estratégicamente 10 módulos comerciales.

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¿Cómo quedaron distribuidos los servicios en las plataformas del Portal Usme?

Con los nuevos cambios realizados, así quedaron distribuidos los servicios en las dos plataformas del portal:

Plataforma 1:

Rutas zonales: 3-11 La Fiscala, 3-13 Nebraska, H729 La Aurora, 3-8 Virrey, 3-12 La Esperanza Sur, H728 Danubio, 3-2 Santa Librada, H738 Av. Caracas y 3-3 Chuniza.

Servicios troncales: M83, D20, J76 y K54.

Plataforma 2: