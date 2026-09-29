Así actúa el cerebro cuando el consumidor decide que debe comprar algo

Las decisiones de compra pueden estar relacionadas con procesos que ocurren antes de que el consumidor exprese de manera consciente por qué eligió un producto o una marca.

La atención, las emociones, la memoria y los estímulos sensoriales aparecen como variables que permiten ampliar la comprensión sobre el comportamiento de las audiencias y la manera en que reaccionan frente a diferentes contenidos comerciales.

Esta perspectiva forma parte del campo del neuromarketing, una disciplina que combina conocimientos de la neurociencia con el estudio del comportamiento del consumidor para analizar procesos relacionados con la atención, las emociones y la memoria.

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¿Qué pasa en el cerebro cuando decide comprar algo?

El objetivo es observar qué ocurre cuando una persona entra en contacto con un anuncio, identifica una marca o se enfrenta a una decisión de compra.

El neuromarketing incorpora una serie de herramientas para conocer las respuestas de los consumidores como la electroencefalografía (EEG), el seguimiento ocular o eye tracking y diferentes mediciones fisiológicas.

Estas técnicas permiten estudiar las respuestas que producen determinados productos, mensajes o estímulos y complementar la información expresada directamente por los consumidores.

En este escenario, las emociones adquieren especial importancia. Analizar qué elementos generan una respuesta emocional, cuáles consiguen captar la atención o qué contenidos producen recordación puede aportar nuevas variables para comprender el proceso que antecede a una decisión de compra.

La experiencia alrededor de una marca o un producto no se limita a un único estímulo. La vista, el sonido, el tacto y otros estímulos sensoriales forman parte de la manera en que las personas construyen esa experiencia.

¿Cómo se puede entender el comportamiento de un consumidor?

A estas posibilidades se suman la inteligencia artificial y el análisis de datos, herramientas que amplían las alternativas para identificar patrones y profundizar en el comportamiento de las audiencias.

Estas transformaciones serán analizadas en DYNAMIND Neuromarketing Summit 2026, el primer congreso internacional de neuromarketing organizado por la Universidad Espíritu Santo (UEES), que reunirá a especialistas de Latinoamérica para abordar la relación entre neurociencia, comportamiento del consumidor, estrategia empresarial, tecnología, contenidos y experiencias sensoriales.

Entre las expositoras confirmadas está Jeimmy Calderón Quintero, Head of Sales de TikTok para Aleph Group en Colombia, Ecuador y Bolivia, con experiencia en economía de la atención, creatividad aplicada al marketing y conexión de las marcas con sus audiencias digitales.

También participarán Paula Fukuda, estratega de contenido y fundadora de Creator Fest, quien ha capacitado a más de 10.000 emprendedores; y Paula Karam, Head of Andean de LinkedIn, con experiencia en liderazgo comercial, desarrollo de talento y gestión de equipos en Latinoamérica y África. La agenda contempla además la participación de un representante de Google.

El encuentro se realizará el 30 de septiembre de 2026, entre las 14:00 y las 18:00, hora de Ecuador, en el Centro de Convenciones de la UEES, en Samborondón.

Allí, especialistas y representantes empresariales analizarán cómo las nuevas fuentes de información sobre la actividad cerebral, las emociones y las respuestas sensoriales pueden contribuir a comprender las decisiones de los consumidores.