Fuerte rifirrafe entre Galán y Jorge Emilio Rey amenaza cronograma del Regiotram del Norte

El Regiotram del Norte quedó en medio de una disputa entre la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá. Mientras el gobernador Jorge Emilio Rey cuestionó las nuevas exigencias del alcalde Carlos Fernando Galán y advirtió sobre posibles retrasos, el Distrito insistió en que el proyecto debe ajustarse para garantizar integración urbana y operativa con el sistema de transporte de la capital.

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La discusión ocurre en una etapa clave para la obra, debido a que el Gobierno nacional y la Gobernación buscan mantener el cronograma para abrir la licitación en julio de 2026.

Según explicó Rey, el proyecto ya cuenta con respaldo técnico internacional y ha pasado por años de estructuración. El gobernador defendió el avance de las mesas de trabajo realizadas con Bogotá y aseguró que gran parte de las observaciones del Distrito ya fueron atendidas o incorporadas dentro del diseño.

¿Qué reclama Bogotá sobre el Regiotram del Norte?

El alcalde Carlos Fernando Galán reiteró que Bogotá sí respalda el proyecto, pero condicionó el aporte financiero del Distrito a la solución de tres puntos que considera críticos para la ciudad. Entre ellos está el impacto urbano de los seis kilómetros elevados que tendrá el trazado en Bogotá, construidos sobre estructuras de dos columnas y a siete metros de altura.

La administración distrital también advirtió que existen intersecciones viales no contempladas en el proyecto, especialmente en sectores de expansión urbana hacia la calle 200 y el norte de la ciudad. Además, cuestionó que el presupuesto estimado para algunos puentes vehiculares no sería suficiente para garantizar movilidad segura de peatones y ciclistas.

Otro de los reclamos centrales de Bogotá es la integración física, operativa y tarifaria del Regiotram con Transmilenio, el SITP y el Metro de Bogotá. Galán afirmó que estos puntos son indispensables para formalizar los 2,3 billones de pesos comprometidos por el Distrito en vigencias futuras.

¿Por qué Jorge Emilio Rey cuestionó la posición de Galán?

El gobernador de Cundinamarca sostuvo que Bogotá ha participado activamente en la estructuración del proyecto durante los últimos años y rechazó la idea de que el Distrito haya sido excluido de las decisiones técnicas. Según detalló, entre 2021 y 2023 se realizaron 101 comités técnicos, además de 23 mesas adicionales con la actual administración distrital durante 2025.

Rey aseguró que de las 54 observaciones presentadas por Bogotá, 40 fueron resueltas en las mismas reuniones, 11 quedaron incorporadas en el proyecto y tres más serán incluidas en procesos posteriores. Por eso, criticó que ahora aparezcan nuevas solicitudes que, en su concepto, reflejan falta de compromiso con el proyecto regional.

En medio del rifirrafe político y técnico, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que el Gobierno nacional garantizará los recursos faltantes para evitar que la licitación se detenga. Sin embargo, tanto la Nación como la Gobernación reconocen que, si las diferencias entre Bogotá y Cundinamarca persisten, el cronograma del proyecto podría sufrir retrasos que afectarían la financiación y la ejecución de una de las obras de movilidad regional más importantes del país.