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Registrador Hernán Penagos responde ante señalamientos del presidente Petro en contra del preconteo

El registrador aseguró que el software no fue modificado. Esto, tras las críticas del mandatario.

Registrador Hernán Penagos le responde al presidente Petro.
Registrador Hernán Penagos le responde al presidente Petro. Foto: Registraduría | Presidencia.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
10:38 a. m.
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Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, en los que Abelardo de la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos e Iván Cepeda alrededor de 9.6 millones de votos; el presidente Gustavo Petro ha cuestionado el proceso.

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El jefe de Estado puso sobre la mesa la sospecha de fraude. No reconoció los datos del preconteo, debido a que aseguró que el software fue modificado un par de veces cinco días antes del 31 de mayo, cuando fueron las elecciones.

¿Qué criticó el presidente sobre el software?

“Consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas (…) La diferencia es de 885.409 cédulas que no se inscribieron en la fecha legal”, expuso en su cuenta de X.

Este miércoles 3 de junio, el registrador Hernán Penagos se pronunció y le respondió al mandatario.

“Los técnicos de la Registraduría revisaron las 5.300 mesas que el Gobierno ha querido que se verifiquen. En 5.119 de ellas, un candidato obtuvo menos de 300 votos. Es decir, menos del potencial de votantes de una mesa estándar”, señaló.

Por otro lado, indicó que en el resto de las mesas se obtuvieron votaciones superiores, lo cual es normal por los censos de estas.

¿Qué respondió el registrador?

Penagos enfatizó que el 26 de mayo no hubo modificaciones al software electoral: “Queremos invitar a las organizaciones políticas, sus representantes y auditores, a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y misión de observación internacional para que evidencien que ese día se les entregó a los auditores de los partidos toda la información”.

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Cabe mencionar que los entes de control, al igual que los organismos internacionales, han confirmado que el proceso se llevó a cabo con garantías y transparencias.

Otro dato clave es el camino que toma el software. El código fuente tiene una contraseña de 24 caracteres. La Registraduría, unidad tecnológica, auditores de partido y la Procuraduría conocen cada uno seis dígitos, por lo que nadie sabe cuál es la contraseña completa.

Además, antes del 31 de mayo, entró en un proceso de congelamiento, haciendo que quedara en manos de la Procuraduría y bajo llave.

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