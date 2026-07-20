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Celebraciones en España se han visto empañadas por incendio al norte de Madrid: 1.200 personas han sido evacuadas

El Gobierno local advirtió que 26.000 hectáreas han sido consumidas. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales van casi 500.000 hectáreas afectadas por incendios entre 2025 y 2026.

Noticias RCN

AFP

julio 20 de 2026
02:43 p. m.
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A unos cien kilómetros al norte de Madrid, las llamas se propagan fuera de control, rodeando cerca de 30 núcleos urbanos y forzando la evacuación con carácter preventivo de más de 1.200 habitantes de 28 municipios, según el último balance reportado en X por el servicio regional de extinción de incendios forestales.

El presidente de la región e Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió en declaraciones entregada a los medios de comunicación que la cifra de terreno devastado sobrepasará holgadamente las 26.000 hectáreas en lo que ya califica como el siniestro de mayor envergadura registrado en la historia de la comunidad.

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El mandatario remarcó que el principal desafío operativo es la dispersión de micromunicipios amenazados por el avance del fuego, asegurando que la prioridad absoluta de los equipos es resguardar las zonas habitadas una vez garantizada la seguridad física de los ciudadanos.

Casi 500.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego en España entre 2025 y 2026:

Este escenario crítico se produce en un contexto climático sumamente desfavorable. Con centenares de efectivos, decenas de autobombas y un despliegue de aeronaves arrojando agua sobre el terreno, las labores de contención se realizan a contrarreloj ante la inminente llegada de una nueva ola de calor que elevará aún más las temperaturas en todo el país.

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La emergencia, registrada en La Mierla, inició el pasado jueves y se suma a la lista de agresivos incendios registrados en España en lo que va de 2026. La nación se encuentra expuesta a temperaturas cada vez mayores, con marcas que rebasan habitualmente los 40 °C.

Las cifras del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) contabilizan 104.423 hectáreas destruidas en lo que va de año. Esta racha sucede al desastroso balance de 2025, cuando el fuego arrasó más de 393.000 hectáreas —la peor cifra histórica reciente—, y al reciente y trágico suceso registrado el 9 de julio en Andalucía, que cobró la vida de 13 personas y consumió 7.000 hectáreas.

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