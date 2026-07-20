¡Tembló múltiples veces en Colombia hoy 20 de julio de 2026!
¿Dónde ha sido el más reciente? ¿A qué hora fue? Descubra los detalles completos aquí.
Nicolás Forero
07:57 p. m.
Este lunes 20 de julio de 2026 volvió a temblar masivamente en Colombia.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, otra vez se han detectado más de diez movimientos telúricos. ¿Dónde han sido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor en Colombia hoy 20 de julio de 2026
- 12:55 a.m.
Epicentro: La Playa, Norte de Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 149 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de La Playa (Norte de Santander), a 11 de Hacarí (Norte de Santander) y a 18 de Ábrego (Norte de Santander).
¿Cuáles han sido los otros temblores en Colombia hoy 20 de julio de 2026?
4:14 a.m.
Epicentro: zona fronteriza entre Colombia y Panamá.
Magnitud: 3.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 54 kilómetros de Puento Indio (Panamá), a 59 de Juradó (Chocó) y a 59 de El Real de Santa María (Panamá).
- 5:14 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 39 kilómetros.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Peque (Antioquia), a 27 de Dabeiba (Antioquia) y a 29 de Uramita (Antioquia).
- 5:14 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).
- 5:39 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 38 kilómetros.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Peque (Antioquia), a 27 de Dabeiba (Antioquia) y a 29 de Uramita (Antioquia).
- 8:03 a.m.
Epicentro: Puerto Gaitán, Meta.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 93 kilómetros de Puerto Gaitán (Meta),a 105 de Orocué (Casanare) y a 134 de Mapiripán (Meta).
- 8:49 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 34 kilómetros.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Peque (Antioquia), a 28 de Ituango (Antioquia) y a 31 de Dabeiba (Antioquia).
- 10:12 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 151 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
- 10:21 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 150 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).
- 3:59 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).
- 5:25 p.m.
Epicentro: Pelaya, Cesar.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Pailitas (Cesar), a 18 de Pelaya (Cesar) y a 29 de Tamalameque (Cesar).