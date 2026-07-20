Insólito: España se llevó la Copa del Mundo en una bolsa de plástico y todo quedó grabado

España, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, conquistó su segunda Copa del Mundo.

Los dirigidos por Luis de la Fuente fueron superiores a Argentina desde el pitazo inicial, pero no pudieron resolver el partido en el tiempo regular.

Sin embargo, Ferran Torres apareció dentro del área al minuto 106, aprovechó un balón que le bajó Nico Williams y desenfundó un fuerte remate con su pie izquierdo para vencer a 'Dibu' Martínez, que había sido figura.

Al finalizar el partido, los jugadores españoles festejaron unos minutos en el terreno de juego y cortaron malla para recordar la gesta que lograron.

Además, después continuaron con la fiesta en el vestuario y, finalmente, pasaron felices por la zona mixta para abandonar el escenario deportivo en el que hicieron historia.

Fue así como se pudo ver que sacaron la Copa del Mundo en una bolsa de plástico.

Video: así fue como España se llevó la Copa del Mundo en una bolsa

Marc Cucurella, que será nuevo jugador del Real Madrid ahora que finalizó el Mundial 2026, fue el encargado de llevarse la Copa del Mundo del Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

El importante defensa de España acomodó el trofeo en una bolsa transparente y la cargó hasta el bus que llevó a la delegación al hotel de concentración.

El video que está siendo viral es el siguiente:

¿Qué dijo Luis de la Fuente, DT de España, tras ser campeón del Mundial 2026?

Luis de la Fuente, en la rueda de prensa que se llevó a cabo después de la final, se sintió orgulloso por su plantel.

"Es una satisfacción, un orgullo y un honor dirigir a estos jugadores y trabajar con un cuerpo técnico maravilloso", señaló el estratega.

"En la prórroga les recordé que estaban haciendo un gran trabajo, que teníamos el partido controlado, pero también les dije que en una final y contra un rival como Argentina cualquier despiste podía costar un gol", añadió.