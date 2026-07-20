Los proyectos que vendrán con el nuevo Congreso: salud, futuro fiscal, JEP y la gobernabilidad

El nuevo Congreso, que se posesiona este 20 de julio, arranca con un desafío central: garantizar la gobernabilidad en medio de una agenda legislativa ambiciosa y un escenario político fragmentado.

Las mayorías que logre constituir el gobierno entrante de Abelardo de la Estrella serán determinantes para enfrentar crisis fiscales, reformas estructurales en salud, cambios en justicia y transformaciones políticas de fondo.

La crisis fiscal como prioridad

El primer pulso real entre el Ejecutivo y el Legislativo se dará en los próximos días con la aprobación de una proposición que le permita al presidente electo posesionarse en una guarnición militar.

El asunto fiscal emerge como el tema más urgente. “Qué tipo de recortes va a haber, qué tipo de presupuesto general de la nación va a considerar el Congreso que se puede pagar”, señalan analistas políticos.

El debate incluirá también los compromisos de deuda pública que hereda la nueva administración.

Una estrategia recomendada podría ser retirar el presupuesto presentado por la administración saliente y elaborar uno ajustado a sus prioridades. “El nuevo gobierno va a tener que hacer un gran cambio, va a tener que recortar mucho ese presupuesto”, sostuvo Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda.

¿Cómo solucionar el tema fiscal?

Paralelamente, cobra relevancia la discusión sobre una ley de competencias que permita reducir el tamaño del Estado, fortalecer la descentralización y reducir el gasto que es redundante a nivel nacional. Esto facilitaría una reingeniería institucional profunda.

En materia de justicia y seguridad, retorna a la agenda una reforma que incluye debates sensibles como el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la posibilidad de impulsar una nueva ley de sometimiento para bandas criminales.

La composición de la coalición gubernamental, integrada por el partido de la U, Liberal, Conservador y Cambio Radical, será determinante en estas discusiones.

De igual forma, la reforma a la salud constituye un frente crítico. Aunque el plan de choque contempla una inyección de recursos para estabilizar el sistema, expertos advierten que se requiere una transformación estructural.

“Necesitamos una reforma que lleve a que la salud sea una política de Estado y no una política de gobierno”, consideraron los analistas.