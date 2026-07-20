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Colombia

Denuncian supuesto plan para atentar contra el presidente electo Abelardo de la Espriella

El equipo de De la Espriella aseguró que la información fue obtenida por parte de inteligencia.

Abelardo de la Espriella (1)
FOTO: AFP

Nicolás Martínez Sánchez

julio 20 de 2026
07:46 p. m.
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Este 20 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella recibió una grave información relacionada con un supuesto plan criminal para atentar en contra de él.

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De la Espriella ha adelantado los empalmes regionales en los que ha conversado con los mandatarios locales (alcaldes y gobernadores) con el fin de conocer las necesidades de cada territorio y así entablar proyectos o iniciativas.

¿Quién estaría detrás del presunto plan?

El equipo del presidente electo informó que hace pocas horas se conoció la información sobre el posible plan. Al parecer, habría un ofrecimiento de hasta tres mil millones de pesos por parte del ELN y las disidencias de las Farc para atentar contra su integridad durante los empalmes regionales.

Sumado a ello, se mencionan presuntos intentos de infiltración en las ruedas de prensa y eventos públicos, especialmente en aquellos donde hay presencia de menores de edad y adultos mayores.

De la Espriella sostuvo que no suspenderá su agenda de trabajo: “Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”. Aunque informó que se adoptarán controles extraordinarios con respecto a los asistentes de los eventos.

Procurador rechazó las amenazas

También hizo un llamado para que las autoridades lleven a cabo la celeridad en torno a las investigaciones pertinentes para esclarecer el origen de las presuntas amenazas y neutralizar a los responsables. Por su parte, Gregorio Eljach, procurador general, rechazó las amenazas o actos de violencia.

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Hay que recordar que, en la historia reciente de Colombia, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay marcó la antesala de la contienda electoral. El 7 de junio de 2025, el entonces senador era precandidato presidencial y se encontraba en el parque El Golfito en el occidente de Bogotá.

Las pesquisas arrojaron que la disidencia de las Farc de la Segunda Marquetalia que comanda alias Iván Márquez fue la estructura que ordenó el magnicidio.

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