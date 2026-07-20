Regresa el FPC tras el Mundial: así se jugará la primera ronda 'mata-mata' de la Copa BetPlay

Luego de 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA, donde la Selección Colombia logró disputar cinco de ellos tras quedar eliminada en octavos de final frente a Suiza, regresa la emoción del fútbol profesional colombiano, donde clubes de primera y segunda división tendrán actividad.

Se estará jugando la fase 1B de la Copa BetPlay, donde 16 clubes se medirán en duelos directos para llegar a la fase de los octavos de final, donde ya esperan otros ocho clubes que superaron una fase de grupos disputada antes de finalizar el primer semestre.

¿Cómo se jugará la fase 1B de la Copa BetPlay?

Cabe recordar que estos duelos quedaron definidos desde el final de la fase de todos contra todos de Liga y Torneo BetPlay del primer semestre. El primero de Liga va contra el octavo del Torneo, el segundo contra el séptimo y así sucesivamente.

En ese orden de ideas, estos son los duelos, con su respectiva programación definida por la Dimayor. Es importante señalar que serán juegos de ida y vuelta.

Martes 21 de julio:

4:00 p.m. Atlético Nacional vs. Tigres - Estadio El Cincuentenario de Medellín.

Atlético Nacional vs. Tigres - Estadio El Cincuentenario de Medellín. 5:00 p.m. Internacional de Bogotá vs. Internacional de Palmira - Estadio Olaya Herrera de Bogotá.

Internacional de Bogotá vs. Internacional de Palmira - Estadio Olaya Herrera de Bogotá. 6:00 p.m. Deportes Tolima vs. Deportes Quindío - Estadio Murillo Toro de Ibagué.

Deportes Tolima vs. Deportes Quindío - Estadio Murillo Toro de Ibagué. 7:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Bogotá FC - Estadio Libertad de Pasto.

Deportivo Pasto vs. Bogotá FC - Estadio Libertad de Pasto. 7:00 p.m. Once Caldas vs. Envigado - Estadio Palogrande de Manizales.

Once Caldas vs. Envigado - Estadio Palogrande de Manizales. 7:30 p.m. América de Cali vs. Real Cartagena - Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Miércoles 22 de julio

7:30 p.m. Junior de Barranquilla vs. Barraquilla FC - Estadio Romelio Martínez.

Por definir:

Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena.

¿Quiénes están clasificados a octavos de final?

Los equipos que quedaron eliminados en primera ronda de Liga y Copa, integraron una fase de grupos donde se dividieron 20 clubes en cuatro grupos. Jugaron partidos entre sí y los dos primeros de cada uno avanzaron a octavos de final, dejando los primeros 12 eliminados.

Clasificaron:

Real Cundinamarca, que se medirá al ganador de la llave entre Internacional de Bogotá e Inter de Palmira.

Llaneros, que se enfrentará al vencedor del Tolima vs. Quindío.

Deportivo Pereira, enfrentándose al ganador del América vs. Cartagena.

Millonarios, que tendría que medirse al ganador del duelo entre barranquilleros.

Deportivo Cali, que espera por el ganador entre Nacional y Tigres.

DIM, que ahora busca rival entre Pasto o Bogotá.

Alianza FC, que jugaría ante el ganador del Once Caldas vs. Envigado.

y Fortaleza FC, club que tendrá que esperar para saber a quién se enfrentará entre Santa Fe y Unión Magdalena.