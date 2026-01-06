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Registrador responde a acusaciones del presidente sobre resultados del preconteo: “No hay manera”

Conocidos los resultados, el presidente decidió no aceptar el preconteo y advirtió que 800.000 cédulas fueron agregadas al software, que, según el registrador Penagos, no funciona con cédulas.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
08:53 a. m.
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El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó en diálogo con Noticias RCN la jornada electoral del domingo, 31 de mayo, como “una jornada ejemplar, una jornada donde la ciudadanía demostró un trabajo cívico y su compromiso democrático”, destacando el “gran papel de los jurados de votación: 860.000 personas del común que hicieron su tarea de manera rápida e impecable”.

Según dijo, fue ese trabajo el que permitió a la Registraduría dar a conocer los resultados en cuestión de horas y revelar las actas electorales que los partidos políticos ya pueden descargar. Pero también destacó:

“El papel de los órganos de control y el papel de los testigos electorales que estuvieron en todas las mesas de Colombia y no presentaron reclamaciones, precisamente, por un conteo tan juicioso. Dan cuenta de unas elecciones bien gestionadas, destacadas. Toda la comunidad nacional e internacional observó cómo en Colombia se logró un proceso democrático ejemplar”.

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Registrador responde a las acusaciones del presidente sobre los resultados del preconteo:

Tras conocerse los resultados, en los que Abelardo de la Espriella resultó en primer lugar, con 10.361.499 votos (43,74%) seguido de Iván Cepeda, con 9.688.361 votos (40,90%), el presidente Gustavo Petro anunció en redes que no aceptaba el preconteo y advirtió que:

“Debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

En respuesta, el registrador Penagos explicó que el software no funciona con las cédulas y, ante cualquier duda, las actas están publicadas para verificar los resultados:

“Los softwares de preconteo y los softwares de escrutinio no tienen cédulas, no se carga el número de la cédula de nadie y no hay razón para plantear argumentos de esta naturaleza. Además, el censo electoral fue cerrado el 30 de abril, hace un mes, y se entregó a los partidos y campañas políticas (…) no hay manera de que puedan incluirse cédulas al censo electoral y el 100% de las actas están publicadas”.

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Avanza el escrutinio sin ningún contratiempo:

Conocidos los resultados del preconteo, inició el trabajo de las comisiones escrutadoras que el registrador invitó a ver de cerca, para aumentar la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral:

“Los invito a que vayan a las salas de escrutinio y verifiquen cómo se está llevando a cabo este proceso para entender la manera en la que, públicamente, se muestran las actas, se revisan los resultados y terminan los escrutinios”. Además, recordó a la ciudadanía que:

“La Registraduría solo registra los datos. Los jurados hicieron el proceso de conteo y diligenciaron las actas electorales y los jueces han avanzado en el escrutinio sin dificultad alguna. No es la Registraduría la que determina los resultados (…) cerrado el escrutinio el CNE consolida la información a través del software de escrutinio, que es el mismo con el que se declararon los resultados de hace cuatro años”.

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