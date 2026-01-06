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Davivienda pone a la venta casas, apartamentos y otras propiedades en junio: van desde los cinco millones

Conozca el catálogo que ofrece la entidad bancaria.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
08:27 a. m.
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El mercado inmobiliario colombiano arranca el mes de junio de 2026 con una de las convocatorias más atractivas del año para ahorradores e inversionistas. El Banco Davivienda ha actualizado su catálogo de remates y ventas directas a través de su plataforma digital, poniendo a disposición del público cientos de bienes raíces que incluyen apartamentos, casas y cuartos útiles o depósitos. Lo que más ha llamado la atención de los compradores son los precios de salida, los cuales inician desde un monto base de $5 millones de pesos.

Esta iniciativa se canaliza a través del portal oficial del banco denominado "Bienes al Alcance de Todos". El objetivo de la entidad financiera es dar salida a activos que han retornado a su control, ofreciéndolos a valores sustancialmente inferiores a los del mercado comercial tradicional, convirtiéndose en una ventana de oportunidad en medio del actual panorama económico del país.

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La gran variedad del portafolio permite la participación de diferentes perfiles de compradores. Las opciones más económicas, que parten desde los $5 millones de pesos, corresponden principalmente a depósitos, cuartos útiles o espacios de almacenamiento independientes ubicados en conjuntos residenciales y edificios de ciudades principales como Cartagena.

Estas propiedades representan una alternativa estratégica para microinversionistas o para residentes de las mismas copropiedades que buscan expandir su espacio.

Davivienda vende desde $ 5 millones apartamentos, casas y depósitos: junio

Por otro lado, la oferta de vivienda familiar cuenta con opciones sumamente competitivas. De acuerdo con el inventario vigente para este mes de junio, se registran casas y apartamentos con precios base que oscilan entre los $55 millones y los $100 millones de pesos.

  • Viviendas de bajo costo: Destacan inmuebles en municipios de regiones como Arauca (Saravena y Tame) y Norte de Santander (San Cayetano u Ocaña), con áreas que van desde los 60 hasta los 90 metros cuadrados.
  • Ciudades intermedias y turísticas: El catálogo también incluye propiedades en zonas de alta demanda como Cali, Villavicencio, Santa Marta, Melgar y Ricaurte, adaptándose tanto a quienes buscan su primera vivienda como a quienes desean invertir en propiedad raíz vacacional.
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Estas son algunas de las propiedades que puede encontrar:

  • Depósito en un edificio de Cartagena. Precio de $ 5'130.000.
  • Casa en San Cayetano, Norte de Santander, de 59 metros cuadrados. Precio de $ 65'000.000.
  • Apartamento en Villavicencio, Meta, de 57 metros cuadrados. Precio de $ 129'000.000.
  • Apartamento en Cali, Valle del Cauca, 60 metros cuadrados. Precio de $ 136'000.000.
  • Apartamento en Cartagena, de 82 metros cuadrados. Precio de $ 202'000.000.
Foto: Davivienda
  • Apartamento en Barranquilla, de 85 metros cuadrados. Precio $ 334'000.000.
  • Apartamento en Sabaneta, Antioquia, de 79 metros cuadrados. Precio de $ 593'000.000.
  • Casa en Chía, Cundinamarca, de 129 metros cuadrados. Precio de $ 1'077.000.000.
  • Apartamento en el edificio BD Bacatá, de Bogotá, de 131 metros cuadrados. Precio de $1'329.000.000.

¿Cómo participar en el proceso de adquisición?

Una de las ventajas principales del modelo implementado por Davivienda es que el proceso es 100% autogestionado y virtual, eliminando la necesidad de intermediarios.

Además, la entidad ha aclarado que no es obligatorio ser cliente previo del banco para consultar los bienes o presentar ofertas. Los interesados deben seguir un sencillo protocolo digital:

  1. Ingreso a la plataforma: Acceder al portal web de Bienes al Alcance de Todos de Davivienda.
  2. Filtrado de búsqueda: Segmentar los cientos de inmuebles disponibles aplicando filtros por tipo de bien (vivienda, lote, depósito), ubicación geográfica y rango de precios.
  3. Estudio de la ficha técnica: Cada activo cuenta con detalles de área, distribución, estrato y fotografías. El banco enfatiza la importancia de revisar el estado legal y físico, ya que algunas propiedades se entregan en obra gris o requieren adecuaciones.
  4. Presentación de ofertas: Una vez seleccionado el inmueble, el usuario puede dar clic en "Hacer una oferta" para proponer su valor de compra, o solicitar acompañamiento mediante la opción "Quiero que me llamen" para recibir asesoría directa del equipo comercial del banco.
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