Davivienda pone a la venta casas, apartamentos y otras propiedades en junio: van desde los cinco millones

El mercado inmobiliario colombiano arranca el mes de junio de 2026 con una de las convocatorias más atractivas del año para ahorradores e inversionistas. El Banco Davivienda ha actualizado su catálogo de remates y ventas directas a través de su plataforma digital, poniendo a disposición del público cientos de bienes raíces que incluyen apartamentos, casas y cuartos útiles o depósitos. Lo que más ha llamado la atención de los compradores son los precios de salida, los cuales inician desde un monto base de $5 millones de pesos.

Esta iniciativa se canaliza a través del portal oficial del banco denominado "Bienes al Alcance de Todos". El objetivo de la entidad financiera es dar salida a activos que han retornado a su control, ofreciéndolos a valores sustancialmente inferiores a los del mercado comercial tradicional, convirtiéndose en una ventana de oportunidad en medio del actual panorama económico del país.

La gran variedad del portafolio permite la participación de diferentes perfiles de compradores. Las opciones más económicas, que parten desde los $5 millones de pesos, corresponden principalmente a depósitos, cuartos útiles o espacios de almacenamiento independientes ubicados en conjuntos residenciales y edificios de ciudades principales como Cartagena.

Estas propiedades representan una alternativa estratégica para microinversionistas o para residentes de las mismas copropiedades que buscan expandir su espacio.

Davivienda vende desde $ 5 millones apartamentos, casas y depósitos: junio

Por otro lado, la oferta de vivienda familiar cuenta con opciones sumamente competitivas. De acuerdo con el inventario vigente para este mes de junio, se registran casas y apartamentos con precios base que oscilan entre los $55 millones y los $100 millones de pesos.

Viviendas de bajo costo: Destacan inmuebles en municipios de regiones como Arauca (Saravena y Tame) y Norte de Santander (San Cayetano u Ocaña), con áreas que van desde los 60 hasta los 90 metros cuadrados.

Ciudades intermedias y turísticas: El catálogo también incluye propiedades en zonas de alta demanda como Cali, Villavicencio, Santa Marta, Melgar y Ricaurte, adaptándose tanto a quienes buscan su primera vivienda como a quienes desean invertir en propiedad raíz vacacional.

Estas son algunas de las propiedades que puede encontrar:

Depósito en un edificio de Cartagena. Precio de $ 5'130.000.

Casa en San Cayetano, Norte de Santander, de 59 metros cuadrados. Precio de $ 65'000.000.

Apartamento en Villavicencio, Meta, de 57 metros cuadrados. Precio de $ 129'000.000.

Apartamento en Cali, Valle del Cauca, 60 metros cuadrados. Precio de $ 136'000.000.

Apartamento en Cartagena, de 82 metros cuadrados. Precio de $ 202'000.000.

Foto: Davivienda

Apartamento en Barranquilla, de 85 metros cuadrados. Precio $ 334'000.000.

Apartamento en Sabaneta, Antioquia, de 79 metros cuadrados. Precio de $ 593'000.000.

Casa en Chía, Cundinamarca, de 129 metros cuadrados. Precio de $ 1'077.000.000.

Apartamento en el edificio BD Bacatá, de Bogotá, de 131 metros cuadrados. Precio de $1'329.000.000.

¿Cómo participar en el proceso de adquisición?

Una de las ventajas principales del modelo implementado por Davivienda es que el proceso es 100% autogestionado y virtual, eliminando la necesidad de intermediarios.

Además, la entidad ha aclarado que no es obligatorio ser cliente previo del banco para consultar los bienes o presentar ofertas. Los interesados deben seguir un sencillo protocolo digital: