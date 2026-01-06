Presidente Donald Trump apoyaría a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

De acuerdo con el preconteo de la Registraduría, hubo 23.978.304 colombianos que votaron: el 98.28 % lo hizo por algún candidato, el 1.71 % optó por el voto en blanco, el 0.19 % quedó no marcado y hubo un 1.02 % de votos nulos.

Los resultados de esta primera vuelta dejaron a Abelardo de la Espriella como el ganador tras obtener el 43.74 % de los votos, lo que es igual a 10.361.499. En segunda posición quedó Iván Cepeda, quien estaba pronosticado para llevarse la primera vuelta.

¿Cómo quedaron los resultados de la primera vuelta?

El candidato se quedó con el 40.90 %, es decir, 9.688.361 votantes se inclinaron por su candidatura. El próximo domingo 21 de mayo, De la Espriella y Cepeda se volverán a medir en las urnas para decidir quién completa la carrera rumbo a la Casa de Nariño.

Durante el proceso de primera vuelta, se contó con el respaldo de Estados Unidos. Muestra de ello es que el senador republicano Bernie Moreno fue observador en las elecciones.

Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) acreditó a la embajada del país norteamericano, lo cual permitió que una delegación de 86 funcionarios siguiera de cerca la jornada.

El llamado a moderar el discurso

Tras los resultados de la primera vuelta, los efectos ya se empiezan a evidenciar en el exterior. En Los secretos de D’arcy Quinn en La FM, se supo que el presidente Donald Trump apoyaría a la candidatura de De la Espriella.

“Se espera que en las próximas horas un mensaje de Donald Trump apoyando a De la Espriella y el proceso electoral en Colombia”, aseguró Quinn al indicar que el anuncio lo daría después de que el mandatario reciba el informe de Moreno.

Aunque desde el país norteamericano le recomendarían moderar el discurso para evitar confrontaciones o ambientes de violencia.

En el programa, también se mencionó lo que podría venir para el presidente Gustavo Petro tras el 7 de agosto: “Primero, sí lo están investigando en Estados Unidos. La presencia de Nicolás Maduro y Alex Saab no lo está favoreciendo. Están encontrando nexos y cosas que se sabrán después de las elecciones”.