Registran otro atentado con explosivos en Jamundí

El municipio de Jamundí, Valle del Cauca, ha vivido una fuerte ola de violencia durante los últimos días, lo que ha atemorizado a los habitantes. En las últimas horas se reportó un nuevo atentado con explosivos en una bomba de gasolina.

De acuerdo con los reportes, dos hombres abordo de motocicleta lanzaron una granada en este lugar. La estación no estaba en operación y no habían funcionarios allí, por lo que, afortunadamente, no fue nada grave.

El hecho solo dejó daños materiales y no se registraron personas heridas, de acuerdo con la confirmación de Andrés Felipe Ramírez, alcalde de Jamundí, hecha a través de su cuenta de Twitter.

"A esta hora reportamos la presencia de un artefacto explosivo en la estación de servicio Terpel circunvalar, la cual nos deja con daños materiales, sin la afectación de la vida de algún ciudadano. Nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública, continúan con su trabajo para reforzar la seguridad en el territorio", se lee en la publicación.

Los atentados anteriores

En horas de la noche del pasado miércoles 19 de julio se presentó un hecho muy similar, con el mismo modus operandi, en el barrio Puerto del Jordán. Hombres en una motocicleta arrojaron un artefacto explosivo en una zona residencial.

Los delincuentes pretendían atacar a una patrulla de Policía que se encontraba en la zona, tal como dicen los reportes. Este hecho dejó a diez personas heridas, de los cuales ocho eran civiles y dos, policías.

Los afectados fueron trasladados inmediatamente a la clínica Valle de Lili, en el sur de Cali. Allí recibieron atención médica para su recuperación.

Anteriormente, se había registrado un hecho similar en Villa Paz, zona rural de Jamundí, en donde se presentó un fuerte enfrentamiento con armas de fuego entre grupos armados de la zona.

Una persona resultó herida durante el tiroteo y los demás habitantes se vieron obligados a confinarse. El alcalde Ramírez confirmó lo ocurrido mediante sus redes sociales: "“Tenemos reporte de que hombres armados, tuvieron un cruce de disparos en el corregimiento de Villapaz obligando a la comunidad resguardarse. Al momento hay una persona herida por arma traumática. Las autoridades ya están en el lugar investigando los hechos”.