CANAL RCN
Colombia

Reportan la desaparición de Andrés Vásquez, candidato al Senado por el Partido Conservador

El Partido Conservador indicó que el candidato se encontraba en el departamento del Cesar y su vehículo fue hallado abandonado.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
07:59 p. m.
A pocos días de las elecciones legislativas se presentó una preocupante noticia: la desaparición del candidato la Senado de la República, Andrés Vásquez, del Partido Conservador, quien se encontraba en el departamento del Cesar.

De acuerdo a la información entregada por este partido a las autoridades, el candidato estaba en el municipio de Celaya y se iba a desplazar hacia Aguachica cuando se perdió comunicación. Se ubicó el vehículo y allí se encontraban sus pertenencias y las puertas estaban abiertas.

Así fue la desaparición de Andrés Vásquez

De acuerdo a lo informado por la familia del candidato a los miembros del partido, Vásquez estaba en la puerta de su casa y se disponía a marcharse, pero escucharon unas motos y se percataron de que no estaba, pero el carro quedó allí.

Las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguridad a la espera de conocer nuevos detalles y de momento se habla de una desaparición.

Rechazo del Partido Conservador

A través de los medios oficiales del Partido Conservador, expresaron su rechazo detrás de lo sucedido con Vásquez y revelaron que están acompañando a la familia del candidato mientras se conocen noticias sobre su paradero.

Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos.

 

