CANAL RCN
Tendencias

Morat consolida su dominio global con 24 conciertos agotados en su gira mundial

Morat rompe récords con su “Ya Es Mañana World Tour” al sumar 24 conciertos agotados en Latinoamérica y España, consolidando su dominio global.

morat
Foto: cortesía

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
06:59 p. m.
La banda colombiana Morat vive uno de los momentos más sólidos de su carrera. Con su nueva gira internacional “Ya Es Mañana World Tour”, el grupo reafirma su liderazgo en el circuito en vivo al sumar 24 conciertos completamente agotados en Latinoamérica y España, un hito que pocas agrupaciones latinas han logrado de forma simultánea en ambos continentes.

En mercados clave como Chile, Argentina, Colombia y España, las entradas volaron en cuestión de minutos, obligando a abrir nuevas fechas ante la abrumadora respuesta del público. Más que una racha de llenos totales, se trata de una confirmación del peso artístico y comercial que hoy tiene la banda.

Una gira que rompe récords en cuatro países

Chile fue uno de los primeros territorios en mostrar el alcance del fenómeno. En Santiago, Morat agotó rápidamente sus primeras fechas y terminó anunciando un quinto concierto en el Movistar Arena.

En Buenos Aires ocurrió algo similar: la demanda llevó a sumar hasta cuatro presentaciones consecutivas.

En casa, Bogotá fue escenario de un logro sin precedentes. La banda consiguió llenar seis noches seguidas, demostrando que su conexión con el público colombiano atraviesa generaciones. Cada show se convirtió en una celebración colectiva, con miles de asistentes coreando canciones que ya hacen parte del cancionero pop latino.

España tampoco se quedó atrás. Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Pamplona hacen parte de una agenda europea que confirma al país como uno de los mercados más fuertes para el grupo, con múltiples fechas agotadas en recintos de gran formato.

Más que conciertos: una nueva etapa para el pop latino

“Ya Es Mañana World Tour” no es solo una gira exitosa. Marca el paso definitivo de Morat de fenómeno juvenil a banda consolidada a nivel global. Su capacidad para llenar arenas de manera simultánea habla de una propuesta musical madura, letras cercanas y un espectáculo en vivo que prioriza la experiencia del público.

Con esta gira, Morat no solo está vendiendo entradas, pues está construyendo una narrativa internacional que posiciona al pop latino en nuevos escenarios. Una prueba clara de que el talento colombiano sigue conquistando el mundo, concierto tras concierto.

