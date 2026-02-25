Prográmese: Bogotá, Chía y Cajicá tendrán cortes de luz este jueves 26 de febrero

Este jueves 26 de febrero se presentarán distintos cortes en el servicio de la luz en Bogotá, Chía y Cajicá, que obedecen a trabajos por parte de Enel Colombia en sus redes de suministro de energía. Por esto, conozca cuáles son las zonas afectadas y prográmese para tener alternativas.

Cortes de luz en Bogotá este jueves 26 de febrero del 2026

Según la más reciente información, por parte de la Alcaldía de Bogotá, este es el listado de localidades, horarios y zonas que tendrán cortes en este suministro:

Localidad de Bosa

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 82 Sur a calle 84 Sur – Barrio Remanso Urbano.

Desde las 3:30 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 79 a carrera 81 entre calle 75 Sur a calle 77 Sur – Barrio San Diego Bosa.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 44 a calle 48 entre carrera 5 a carrera 8 – Barrio Pardo Rubio.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 96 a carrera 98 entre calle 20 a calle 22 – Barrio Centro Fontibón.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 95 a carrera 97 entre calle 19 a calle 22 – Barrio Villemar.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:45 a. m. hasta las 1:45 p. m. De la carrera 76 a carrera 78 entre calle 33 Sur a calle 37 Sur – Barrio Ciudad Kennedy Oriental.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 56 a carrera 58 entre calle 0 a calle 2 – Barrio Galán.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 51 Sur a calle 53 Sur entre carrera 3 a carrera 5 – Barrio La Paz.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 48 Sur a calle 53 Sur – Barrio La Picota Oriental.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:45 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 23 Sur a calle 25 Sur entre carrera 9 Este a carrera 12 Este – Barrio San Blas.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 1:00 p. m. De la calle 41 Sur a calle 43 Sur entre carrera 5 Este a carrera 7 Este – Barrio San José Sur Oriental.

Localidad de Santa Fe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 0 a calle 2 entre carrera 5 a carrera 7 – Barrio Las Cruces.

Localidad de Suba

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 130 a calle 134 – Barrio Altos de Chozica.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 235 a calle 237 entre carrera 71 a carrera 73 – Barrio Casablanca Suba II.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 234 a calle 241 entre carrera 71 a carrera 78 – Barrio Casablanca Suba Urbano.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 115 a calle 117 entre carrera 69 a carrera 71 – Barrio Potosí.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 114 a calle 116 entre carrera 69 a carrera 71 – Barrio Santa Rosa.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 17 a carrera 20 entre calle 46 Sur a calle 49 Sur – Barrio Santa Lucía.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 181 a calle 183 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio El Rocío Norte.

Cortes de luz en municipios aledaños

Así mismo, estos cortes se llevarán a cabo en el municipio de Chía, en Cundinamarca, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en el sector Mercenario- Municipio de Chía. En Cajicá, Cundinamarca, los cortes están previstos bajo la misma franja horario en las zonas Vereda Chuntame- Municipio de Cajicá.